En el marco de un consejo de seguridad desarrollado este martes 12 de mayo en el municipio de Cereté, Córdoba, las autoridades establecieron el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del atentado a balazos en contra de la abogada Ana Aldana León.

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Los hechos, que tienen consternados a los cereteanos, ocurrieron la noche del viernes 8 de mayo en el barrio Corinto, cerca del parque, hasta donde llegaron sicarios a bordo de una motocicleta y el parrillero abrió fuego contra ella en tres ocasiones, impactándola en la cabeza, justo cuando salía de la casa de su mamá, a la que estaba visitando.

La Policía Metropolitana de Montería y la alcaldía de Cereté ofrecen absoluta reserva sobre la información que reciban y que permita la individualización, localización y captura de los autores materiales e intelectuales del atentado.

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A su vez anunciaron que habrá vigilancia reforzada en sectores críticos del municipio, activación de filtros de control en las vías de acceso y salida y trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para asegurar una judicialización impecable.

“No permitiremos que la paz de los cereteanos sea perturbada. Hemos activado una burbuja de inteligencia para dar resultados en el menor tiempo posible”, señalaron las autoridades al término del consejo de seguridad, al tiempo que enviaron un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima y un ultimátum a quienes pretendan alterar el orden público en Cereté “no habrá espacio para la impunidad”.