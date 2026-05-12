El departamento del Atlántico se convirtió en el epicentro del diálogo sobre el futuro del abastecimiento en Colombia y Latinoamérica durante el Primer Encuentro Nacional de Centrales de Abastos, realizado los días 7 y 8 de mayo en Granabastos.

El encuentro, liderado por la Federación Nacional de Centrales de Abastos de Colombia (FENALCAB) y encabezado por la gerente de Granabastos, Dra. Esther Fabiola Elías, reunió a representantes de 11 centrales de abastos del país, alrededor de 150 empresarios, expertos, líderes gremiales e invitados internacionales de México, Argentina y Brasil, países que representan más de 124 mercados de abastos en Latinoamérica, en una agenda enfocada en innovación, sostenibilidad, inteligencia artificial, logística y fortalecimiento de la cadena de abastecimiento.

La apertura oficial estuvo a cargo del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien destacó la importancia de fortalecer las centrales de abastos como motores del desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la integración regional.

Durante la jornada académica se desarrollaron tres paneles estratégicos que permitieron analizar los principales retos y oportunidades del sector.

El Panel 1, “Prospectiva y tendencias del abastecimiento”, contó con la moderación de la secretaria de Desarrollo Económico, Dra. Marisabella Romero, y la participación de la Dra. Ana María Aljure, gerente de Ciudad; la Dra. Silvia Becerra, directora de Capacidades y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; y el Dr. Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y presidente de ALAIAB.

Posteriormente, el Panel 2 abordó el impacto de la inteligencia artificial en la comercialización, con la participación del Dr. Felipe Zapata, gerente de Iniciativas de Inteligencia Artificial de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien expuso cómo las nuevas tecnologías están transformando los modelos logísticos y comerciales en las centrales de abastos.

La agenda continuó con el Panel 3, “Nuevas dinámicas del abastecimiento en Latinoamérica: desafíos y decisiones estratégicas”, moderado nuevamente por la Dra. Marisabella Romero y con la participación de la Dra. Esther Fabiola Elías, presidenta de FENALCAB; el Dr. Raúl Giboudot, vicepresidente de FLAMA, proveniente de Argentina; el Lic. Juan Soriano, presidente del Centro de Abastos de San Vicente Chicoloapan, México; y el Dr. Sandro Vidal, presidente de FLAMA, desde Brasil.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, impulsar políticas públicas para el abastecimiento, avanzar en procesos de digitalización y consolidar modelos sostenibles y resilientes que respondan a las nuevas dinámicas de consumo y comercialización.

Para Granabastos, este encuentro representó una oportunidad histórica para posicionar al Atlántico como referente nacional e internacional en temas de abastecimiento, logística e integración regional.

“Este encuentro nos permitió conectar experiencias, generar conversaciones estratégicas y reafirmar que las centrales de abastos son actores fundamentales para la seguridad alimentaria, la economía y el desarrollo de nuestros territorios”, destacó la organización del evento.

El Encuentro Nacional de Centrales de Abastos dejó como resultado importantes reflexiones sobre el futuro del sector y abrió nuevas oportunidades de cooperación entre mercados, gremios y entidades nacionales e internacionales.