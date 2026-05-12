La utilidad neta de la compañía Ecopetrol presentó una caída del 7,7 % en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el reporte oficial.

Esto quiere decir que la compañía, con este resultado, completó 13 trimestres en terreno negativo.

Durante la rueda de prensa de resultados financieros de la compañía, se reveló en materia de cifras que el indicador se ubicó en $2,8 billones, frente a los $3,1 billones registrados en el mismo periodo de 2025.

A su vez, los ingresos alcanzaron los $28,6 billones, cayendo así en un 8,7 % frente al primer trimestre del año pasado. La producción del grupo durante el primer trimestre de 2026 alcanzó 725.200 barriles diarios, lo que representó una caída de 2,7 % frente al mismo periodo de 2025.

La compañía aseguró que, más allá de las disminuciones en sus indicadores, “estos resultados reflejan una importante recuperación frente a trimestres anteriores, apalancados en el mejor desempeño del segmento de refinación, el control disciplinado del Opex y la mejora en los precios, factores que permitieron mitigar los efectos de una menor tasa de cambio frente al dólar y de una mayor carga tributaria”.

“Iniciamos el 2026 con un entorno geopolítico desafiante, derivado de la intensificación del conflicto en Medio Oriente desde marzo. La alta volatilidad de los precios del petróleo durante el último mes del trimestre, así como las afectaciones operativas en la industria, tuvieron un impacto en nuestro desempeño trimestral”, aseguró Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de Ecopetrol.

Entre tanto, El ebitda llegó a $13,5 billones con un aumento del 1,5 %, mientras que su margen ebitda alcanzó el 47 %, un nivel comparable con los mejores trimestres históricos.

En materia de producción de hidrocarburos, se ubicó en 725.000 barriles de petróleo equivalente por día (bped), lo que representó una caída del 2,7 % en relación con la cifra reportada en el mismo periodo del 2025.