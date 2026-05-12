A través de un comunicado divulgado este lunes 11 de mayo, el Gobierno nacional manifestó su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, medida que, según el documento, “impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados a Colpensiones”.

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En el documento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones señalaron que la decisión judicial “genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano”, debido a que frena el traslado de recursos de los ciudadanos que habían decidido acogerse a la oportunidad excepcional de traslado contemplada en la Ley 2381 de 2024.

Asimismo, explica que la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado recae sobre la totalidad del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, norma que había sido expedida, según el Gobierno, con el propósito de “garantizar la estabilidad financiera y la adecuada operación del Sistema General de Pensiones”.

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Además, las entidades advirtieron que la decisión “bloquea al Sistema” porque suspende el decreto basado en una reforma pensional que actualmente “no está vigente al encontrarse suspendida hace dos años por la Corte Constitucional”.

Finalmente, también se indica que “la potestad reglamentaria del Gobierno debe ejercerse sobre el marco normativo vigente y aplicable”, razón por la cual, según el comunicado, el referente jurídico vigente en materia pensional continúa siendo el anterior mientras se mantiene la suspensión de la reforma.