Luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicara un chat de WhatsApp en el que un anónimo lanza graves amenazas de muerte contra el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al Gobierno nacional.

“Ante amenazas al senador Carlos Meisel, solicito al Gobierno Nacional garantizar su seguridad”, comenzó diciendo el jefe del Ministerio Público.

Asimismo, el procurador Eljach Pacheco fue claro al decir que “el terror y la barbarie no doblegarán a los colombianos”.

Precisamente este lunes, el congresista barranquillero se refirió al tema por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Meisel agradeció los mensajes de solidaridad que ha recibido y le envió un mensaje a los medios de comunicación y periodistas que han tratado de contactarlo.

“Agradezco profundamente los mensajes de solidaridad que he recibido por las amenazas que el país ya conoce. Agradezco con todo el corazón a los medios de comunicación su interés. Con las autoridades estamos coordinando las respuestas a sus inquietudes para no afectar el trabajo que ellos están realizando. Espero su comprensión, los quiero mucho.¡Qué mierda esta situación!“, publicó el senador en sus redes sociales.

Vale mencionar que en las imágenes de un chat de WhatsApp publicadas por Uribe, se lee: “No nos quedo grande acabar con un candidato presidencial como fue su amiguito de mier... mucho menos con usted, senador, que cree que con sus discursos a voz alta va a meterle miedo a todo el mundo”, señala el mensaje haciendo referencia al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras haber sido víctima de un atentado a bala el 7 de junio de ese mismo año.

En el mensaje intimidante, los responsables añaden: “El Congreso volverá a tener una silla vacía y Colombia llorará nuevamente a otro político . Ya estamos en el Atlántico y esta vez será más fuerte”.