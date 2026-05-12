La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en el “estado 51”, en reacción a las nuevas declaraciones de hoy del mandatario de EE.UU., Donald Trump, sobre esa posibilidad.

Lea más: Trump considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de EE. UU., según Fox

Rodríguez respondió así desde La Haya a los comentarios realizados por Trump, quien dijo este lunes a un periodista de Fox que considera “seriamente” que Venezuela se convierta en el estado número 51 de EE.UU., al afirmar que los venezolanos “lo aman”.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.

Trump ya había hecho comentarios similares en marzo pasado, tras el triunfo de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Entonces, el mandatario estadounidense ironizó en su red Truth Social con que al país sudamericano “le están pasando cosas buenas” y preguntó: “¿Estado número 51?”.

Ver más: Denuncian la muerte de otro preso político bajo custodia del gobierno venezolano

El presidente estadounidense también ha bromeado en otras oportunidades con presentarse a unas futuras elecciones en Venezuela y ha asegurado que tendría un respaldo histórico en el país.

Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”.

“Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y “ese es el curso, ese es el camino”, alertó.

Lea también: Colombiana fue asesinada en Chile: habría sostenido una conversación con un hombre antes de ser atacada

Rodríguez también destacó el peso energético de Venezuela a nivel internacional al recordar que el país posee “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores reservas de gas natural.