Disney intervino en el mundo de los cruceros desde 1998 y en los últimos años ha estado dando pasos importantes para duplicar su flota, pasando de siete a trece para 2031.

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El crucero más grande que tiene la compañía es el Disney Adventure, con capacidad para 6.700 pasajeros. Apenas en el mes de marzo pasado realizó su viaje inaugural, pero la puesta en marcha del programa completo de viajes de verano se ha visto afectada por problemas técnicos y retrasos.

El 8 de mayo, los pasajeros que habían embarcado en Singapur el día anterior para una travesía de cuatro días tuvieron que desembarcar tras pasar una noche a bordo debido a un fallo mecánico en uno de los motores del barco.

“Lamentamos profundamente no poder continuar con su experiencia Disney Adventure del 7 al 11 de mayo de 2026”, se lee en un comunicado de Disney Cruise Line.

Disney también confirmó que los pasajeros que habían reservado el crucero recibieron un reembolso completo de lo que pagaron, así como una noche de hotel en Singapur, 500 dólares en concepto de gastos debido a la cancelación y 500 dólares en crédito para un futuro crucero con la compañía.

“La seguridad y la comodidad de nuestros huéspedes son siempre nuestra máxima prioridad”, añadió Disney en su comunicado.

En notas locales se leen quejas de los pasajeros, quienes aseguraron que después de retrasos empezaron a escuchar rumores sobre la cancelación del crucero.

“Ya han pasado casi 9 horas y todavía no tenemos nuestra carta”, escribió un viajero que afirmaba estar a bordo del barco en la plataforma de redes sociales Reddit. “Son las 9:47 p. m. El anuncio se hizo alrededor de las 2 p. m., y la decepción va en aumento. Todos los restaurantes están cerrados y hay otros pasajeros en el crucero”, agregó.