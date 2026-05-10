La familia del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, asesinado a tiros hace 4 años en las playas de Barú, Cartagena, exigió este domingo conocer “la verdad” del caso y que se determinen a los autores intelectuales de este crimen que sacudió a la sociedad del país suramericano.

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“A cuatro años de su muerte, exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan ¿Quién ordenó su muerte?”, cuestionó la familia en un comunicado difundido hoy.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, donde la pareja pasaba la luna de miel.

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Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Con todo, a cuatro años del crimen la Justicia no ha acusado al autor intelectual del asesinato, un hecho que reclaman los familiares de Pecci.

“Clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: no nos dejen solos, el tiempo pasa, pero el afán de Justicia se enciende cada día más”, prosiguió la familia en el texto.

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La víspera, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, afirmó que su despacho tiene la “intención sublime” de hallar a los responsables intelectuales del crimen.

“Pero la autoría intelectual siempre fue un tema difícil”, reconoció ante los cuestionamientos de la prensa local, que denuncia la demora en las investigaciones.

El asesinato de Pecci, “un mensaje”

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la “convicción particular” de que el narco uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos ese mismo mes, está “metido” en el asesinato de Pecci, aunque no ofreció pruebas.

En una entrevista con la Radio Ñandutí, Riera señaló entonces que Pecci, de quien afirmó fue un hombre “valiente y casi temerario”, lideraba el equipo que investigaba a Marset y otros narcotraficantes en el marco de la megacausa antidrogas ‘Operación a Ultranza Py’, la mayor en la historia del país.

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En este sentido, indicó que el asesinato del fiscal trató de enviar “un mensaje” a los demás funcionarios que tomaban parte de este procedimiento, que, según dijo en marzo, continúa abierto.

Fiscalía paraguaya rinde homenaje a Pecci

La Fiscalía de Paraguay rindió este sábado un homenaje póstumo al agente antimafia Marcelo Pecci, con un sencillo acto en el que participó la madre y varios de los antiguos compañeros de la víctima.

Después de poner una ofrenda floral frente al busto de Pecci en la entrada de la sede principal del Ministerio Público en Asunción, la capital de Paraguay, el fiscal general, Emiliano Rolón, afirmó que la institución tiene la “intención sublime” de hallar a los responsables intelectuales del crimen.

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“Pero la autoría intelectual siempre fue un tema difícil”, reconoció ante los cuestionamientos de la prensa local, que denuncia la demora en las investigaciones.

Rolón dijo que la investigación ha mostrado avances importantes en las últimas semanas, pero que no pueden hacerse públicos en vista del “sigilo” que impone el caso y por los “acuerdos y convenios” firmados con instituciones de Colombia y otros países, que colaboran con las pesquisas en Paraguay.

“No se pueden transmitir hasta que no se tengan resultados”, insistió ante los requerimientos de la prensa.