A 21 días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la contienda electoral entra en una etapa de mayor tensión entre los aspirantes.

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La plataforma internacional de predicciones y apuestas Polymarket dio a conocer una nueva actualización sobre las probabilidades de los candidatos presidenciales de alcanzar la Casa de Nariño.

Según los datos publicados por el portal, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, continúa ganando terreno y ahora figura como el candidato con mayores opciones de triunfo de acuerdo con las apuestas realizadas por los usuarios.

Asimismo, las cifras de Polymarket indican que De la Espriella registra una probabilidad del 43 %, ubicándose por encima de Iván Cepeda, quien alcanza el 41 %. Por su parte, Paloma Valencia aparece con el 16 %.

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Aunque el candidato del Pacto Histórico continúa liderando varias de las principales encuestas nacionales, en la plataforma de apuestas ha mostrado una reducción en su ventaja frente a sus competidores.

Por otro lado, este sábado 9 de mayo ya se evidenciaba el crecimiento de De la Espriella en las proyecciones de la plataforma. En ese momento, Iván Cepeda tenía una probabilidad del 42 %, mientras que el Abelardo alcanzaba el 40 %. Más atrás figuraba Paloma Valencia con el 16,4 %.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana refleja además un panorama competitivo de cara a la jornada electoral, en la que todo apunta a una eventual segunda vuelta.

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Además, con ese sondeo, Iván Cepeda obtendría el 38 % de los votos válidos, seguido por Abelardo de la Espriella con 29,9 %, mientras que Paloma Valencia alcanzaría el 21,2 %. El estudio aclara que estas cifras excluyen a los votantes indecisos.

En caso de una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, un escenario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella favorecería al candidato de Defensores de la Patria, quien obtendría el 47,8 % de la intención de voto frente al 42 % del representante del Pacto Histórico.

Finalmente, si la segunda vuelta se diera entre Cepeda y Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático alcanzaría el 49,1 % de los votos, mientras que Cepeda obtendría el 40,6 %.

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