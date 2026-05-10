Montería dio un paso histórico hacia la internacionalización de su conectividad aérea con la llegada del primer vuelo internacional de reconocimiento al aeropuerto Los Garzones, proveniente de Quito, Ecuador, operado por la aerolínea Aeroregional.

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La aeronave aterrizó en la terminal aérea de la ciudad como parte de las acciones previas al inicio oficial de la ruta internacional Quito – Montería – Panamá, programada para entrar en operación el próximo 11 de junio.

Cortesía Alcaldía de Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que este hecho representa el cumplimiento de uno de los objetivos trazados por la administración municipal para impulsar el turismo, la competitividad y la economía de la ciudad.

“Hoy Montería empieza a escribir una nueva historia en materia de conectividad aérea. Este vuelo de reconocimiento proveniente de Quito marca el inicio de una gran oportunidad para nuestra ciudad y nos acerca oficialmente a la apertura de la ruta Quito - Montería - Panamá, que comenzará operaciones el próximo 11 de junio”, expresó el mandatario.

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Agregó que este logro es el resultado de un trabajo articulado entre el sector público y privado para adecuar el aeropuerto a los estándares internacionales exigidos para la operación de vuelos hacia el exterior.

Cortesía Alcaldía de Montería

“Durante más de una década se habló de la internacionalización del aeropuerto, pero hoy ese objetivo comienza a convertirse en realidad. Desde el inicio de nuestra administración trabajamos de manera decidida para lograrlo y hoy vemos los primeros resultados. Aeroregional creyó en Montería y eso demuestra la confianza que hoy genera nuestra ciudad”, manifestó.

También resaltó que desde el inicio de su administración impulsaron acciones para fortalecer la economía local y dinamizar el turismo, factores que abrieron el camino para la llegada de nuevas inversiones y el interés de aerolíneas internacionales.

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Hizo un llamado a las agencias de viajes y al sector turístico para respaldar la permanencia y consolidación de la nueva conexión aérea internacional. “Necesitamos el respaldo de las agencias de viajes, del sector empresarial y de todos los monterianos para consolidar esta ruta en el tiempo. El éxito de esta conexión dependerá también de que logremos mantener un flujo constante de pasajeros tanto de ida como de regreso”, puntualizó.

Previo al aterrizaje del vuelo hubo actos protocolarios y jornadas de articulación con autoridades de Migración Colombia, DIAN, AirPlan, gobernación de Córdoba, concejales y representantes de agencias de viajes, quienes conocieron los detalles operativos y comerciales de la nueva ruta con el objetivo de promoverla dentro de sus paquetes turísticos y comerciales.