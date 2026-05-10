Una curiosa intervención en un espacio público terminó volviéndose viral en redes sociales luego de que dos jóvenes fueran grabados realizando una presentación poco habitual en plena calle. Ambos buscaban algo más que llamar la atención: reunir fondos para poder continuar con sus estudios universitarios.

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Asimismo, el hecho se presentó en la Plaza San Miguel, en Lima-Perú, donde los dos protagonistas optaron por una estrategia llamativa para acercarse a los transeúntes. Uno de ellos apareció con un disfraz inflable de rana, mientras que el otro utilizó un traje de tiburón. Entre baile y movimientos cómicos, ambos sostenían carteles con mensajes dirigidos a quienes pasaban por el lugar.

En el suelo colocaron además un recipiente para recibir aportes voluntarios de las personas que se sensibilizaran con la iniciativa. En uno de los letreros se leía: “Apoya a la ranita pa su universidad”, mientras que el otro joven portaba otro mensaje que decía: “Apoya a mi hermano la ranita”.

La escena sugiere que el objetivo principal era financiar la educación de uno de los jóvenes, con el apoyo del otro como parte de un esfuerzo conjunto para alcanzar esa meta académica.

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El video no tardó en difundirse ampliamente en plataformas digitales, generando múltiples comentarios. Muchos usuarios destacaron la originalidad de la propuesta y el empeño de los jóvenes por encontrar alternativas para poder costear sus estudios.

Entre las reacciones más repetidas se encuentran mensajes de respaldo y admiración hacia la iniciativa, resaltando el esfuerzo como un ejemplo de perseverancia. Algunos comentarios señalaron: “Así es cuando uno quiere salir adelante” o “Qué bonito ver ese apoyo entre familia”.

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Finalmente, aunque por ahora no se conoce el monto que lograron recaudar, el video sigue circulando en redes como un ejemplo de creatividad orientada a un objetivo educativo.