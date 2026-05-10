Momentos de pánico se vivieron durante la madrugada de este domingo en el municipio de Soledad, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros mientras compartía con sus amigos en una gallera del barrio Las Colonias.

Leer más: Presunto intento de hurto terminó con un hombre muerto en El Bosque

Las autoridades identificaron a la víctima como Jhon Jairo Ballestero Donado, de 46 años, quien se dedicaba al préstamo informal de dinero bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’.

El hecho ocurrió en una gallera conocida como ‘El Platanal’, ubicada en la carrera 15B con calle 54A, donde, según información preliminar, la víctima se encontraba departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue sorprendida por un sujeto armado que llegó caminando y abrió fuego en repetidas ocasiones.

En medio del atentado también resultó herida una mujer identificada como Denis Martínez Martínez, de 41 años, quien habría sido alcanzada por una bala perdida.

Asimismo, EL HERALDO conoció que el hoy occiso registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, en hechos ocurridos en 2012 y 2024, además de una anotación por violencia intrafamiliar en el año 2009.

La Policía adelanta las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el responsable del ataque armado.