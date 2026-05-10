Un nuevo hecho delictivo bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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Las autoridades revelaron fue la víctima fue identificada como Juan David Mendoza Reyes, de 36 años de edad.

El atentado se registró cerca de las 9:00 de la noche de este sábado 9 de mayo, sobre la calle 64 con carrera 11 del barrio Minuto de Dios.

De acuerdo con la información preliminar, el mencionado iba caminando cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios impactos y huyó del lugar junto a su cómplice.

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Se conoció que los proyectiles le causaron la muerte en el acto, mientras que los sonidos de las denotaciones alertaron a los residentes del sector, quienes al avistar el cuerpo dieron aviso a la Policía Nacional.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía se encargó de los actos urgentes e inspección judicial.

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Respecto a los móviles, las autoridades indicaron que son materia de investigación por partes del grupo de homicidios de la Policía y el ente judicial en mención.