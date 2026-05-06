En las últimas horas se registró un hecho que pudo haber terminado en tragedia, en el que estuvieron involucrados 18 niños del grado transición de la Institución Educativa #10 sede José Domingo Boscán, en el municipio de Maicao, La Guajira.

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De acuerdo con la información oficial, la alerta se generó cuando un profesor de la institución educativa detectó que uno de los menores portaba una sustancia ajena a los materiales didácticos habituales.

Por lo que inmediatamente se activaron los protocolos internos, y como medida preventiva, los estudiantes fueron trasladados a la E.S.E Hospital San José de Maicao para su valoración médica.

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Respecto al estado de los menores, el director de la institución educativa, Edgar Castañeda, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad indicando que estos se encuentran en buen estado de salud y permanecen en observación como medida preventiva, mientras siguen atentos a cualquier evolución que se pueda presentar.

Por su parte, la Alcaldía de Maicao, expresó que a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, atendió de manera oportuna este hecho de alarma que pudo haber puesto en riesgo la integridad de niños.

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“Tras conocerse la situación, en articulación con la institución educativa, se activaron de inmediato los protocolos de atención y prevención, priorizando la protección y el bienestar de los menores, quienes fueron sometidos a pruebas clínicas y toxicológicas, para descartar algún nivel de gravedad”, señaló la secretaria de Salud municipal, Rita Fuentes Parody.

Finalmente, la Alcaldía de Maicao hizo un llamado a padres de familia y comunidad educativa a fortalecer los entornos seguros, así como a mantener una comunicación constante que permita prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la salud y la integridad de los estudiantes.