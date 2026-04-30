Una jornada de educación comunitaria y abastecimiento hídrico a decenas de familias afectadas por la escasez de agua, se llevó a cabo en el municipio de Maicao, La Guajira.

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La iniciativa se concentró especialmente en el barrio La Pista, un territorio de alta concentración de migrantes en condiciones precarias.

La actividad liderada por World Vision, combinó procesos pedagógicos con la entrega de 50.000 litros de agua a través de carrotanques, alcanzando distintos sectores del barrio y puntos de acopio comunitario.

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Cerca de 40 niñas, niños y adolescentes participaron en espacios formativos enfocados en el uso responsable del agua, prácticas de higiene y prevención de la contaminación. A través de metodologías participativas y dinámicas lúdicas, se promovió la reflexión sobre el valor del recurso hídrico y los riesgos asociados a su escasez.

Además del componente educativo, la jornada incluyó la distribución de cinco carrotanques con capacidad de 10.000 litros cada uno, así como la visita a 15 puntos comunitarios donde se han instalado filtros de agua, fortaleciendo el acceso a agua segura en la zona.

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El acceso al agua sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales en La Guajira. De acuerdo con cifras del Dane y Unicef, el 43% de la población del departamento enfrenta dificultades para acceder a agua potable, y solo 1 de cada 4 escuelas cuenta con este servicio. Esta situación afecta de manera directa la salud, la educación y el bienestar de las comunidades, especialmente en zonas rurales e indígenas.

En muchos territorios, las familias dependen de carrotanques o deben recorrer largas distancias para acceder a agua, lo que profundiza las brechas sociales y limita oportunidades de desarrollo.