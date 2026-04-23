Este domingo 26 de abril se llevarán a cabo en La Guajira las elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC), un ejercicio democrático de carácter autónomo en el que las comunidades eligen a sus representantes para la gestión local.

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El proceso es liderado directamente por las propias organizaciones comunales, que son responsables de su convocatoria, organización y desarrollo.

Aunque no organiza las elecciones, la Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Gobierno, vigilará este proceso de participación ciudadana.

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La administración ha venido acompañando de manera continua este proceso con acciones de articulación institucional, con el propósito de que la jornada se desarrolle en condiciones adecuadas y sin contratiempos.

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones sociales de base que promueven la participación ciudadana, la gestión de proyectos comunitarios y la interlocución con las entidades públicas. En este proceso electoral, los afiliados a cada junta eligen dignatarios como presidentes, vicepresidentes y demás miembros de sus órganos internos, quienes asumirán la representación de sus comunidades.

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De cara a la jornada, la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Participación Comunitaria, adelantó encuentros con alcaldías municipales, liderazgos locales y actores institucionales, con el fin de socializar lineamientos, resolver inquietudes y fortalecer la coordinación territorial. Asimismo, se llevaron a cabo comités de seguimiento electoral en los que participaron autoridades civiles, fuerza pública y entidades competentes, revisando posibles alertas y condiciones logísticas.

La invitación es a que este fin de semana las comunidades participen de manera activa, con responsabilidad, respeto y sentido comunitario, fortaleciendo estos espacios que permiten canalizar iniciativas, liderar procesos locales y consolidar la organización social en los distintos municipios del departamento.