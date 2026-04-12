En la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta, se lleva a cabo el proceso de identificación de los nueve integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mejor conocidos como 'los Pachenca’, que murieron en combate con Fuerzas Especiales del Ejército Nacional y Policía en el departamento de La Guajira.

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Las identidades de los 9 fallecidos respondían a los nombres de Gian Carlos Ramos Brito, de 27 años; Sergiño Andrés Ojeras García, de 20; Sneider Fuente Balcázar, de 38; Alan Salin Romero Fragozo, de 17 años; Jossel Alfonso Mieles, todos cuatro de Riohacha; Johimar Enrique Miranda Brito, de 31 años, natural de Maicao; Jair Alfonso Berty, de 38 años, de Dibulla; José Rafael Zapata Niñez, de 28 años de edad, natural del municipio de Fonseca; y Carlos Andrés Sánchez Mendoza, de 28 años, de Ciénaga.

Cortesía de la Policía Nacional

Los tres restantes están a cargo de expertos de la entidad, ya que algunos cuerpos presentaban condiciones que dificultaron su identificación inmediata, lo que obligó a recurrir a procedimientos más detallados para lograr la identidad plena.

La operación

La operación ejecutada mediante un asalto directo y maniobra de combate en la vereda Kamuishisain, dejó sin anillo de seguridad y red de apoyo de alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, del Frente ‘Javier Cáceres’.

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Esta operación generó una afectación del 75 % de esta organización criminal, debilitando de manera sustancial su organización, sus finanzas y su capacidad en la región.

Así mismo, se logró la incautación de armas largas y cortas, abundante material de intendencia, dos vehículos tipo camioneta y dos motocicletas, elementos que eran utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas en la región.

Este resultado genera una fractura significativa en el desarrollo de actividades delictivas en los departamentos de Magdalena y La Guajira, al eliminar a los principales autores materiales de todos los delitos que cometía esta estructura, permitiendo desarticular en gran porcentaje la organización responsable de la coordinación de rutas del narcotráfico y de presencia criminal sobre la Troncal del Caribe, corredor que utilizaban para la extorsión, la movilidad armada y la salida marítima de estupefacientes.

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De igual forma, se bloquea su intención de expansión, control territorial y sostenimiento financiero derivado de actividades como la extorsión, el reclutamiento forzado, así como su participación en homicidios y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.