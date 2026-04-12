Mediante un comunicado a la opinión pública, el Departamento de Policía La Guajira informó que respecto a los hechos ocurridos en la mañana de este domingo 12 de abril, en el municipio de Maicao, de manera preliminar, se tiene información sobre cinco personas fallecidas.

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Además, que esta información se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

Según testigos, hombres armados habrían perpetrado un ataque utilizando armas de fuego tipo fusil, atentando contra la integridad de estas personas que se encontraban departiendo en un establecimiento del barrio Villa Mery, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

Una vez conocido el hecho, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar, procediendo al acordonamiento de la zona y al inicio de las labores investigativas, así como identificar y capturar a los responsables.

Parte del comunicado indica que la Policía Nacional trabaja de manera articulada con las demás instituciones para avanzar en la investigación y reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de La Guajira.

Finalmente, la entidad policial invita a la ciudadanía a aportar información que permita el esclarecimiento de este hecho, a través de las líneas habilitadas, garantizando absoluta reserva.