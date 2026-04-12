Al menos cuatro jóvenes fueron asesinados durante una incursión armada en el municipio de Maicao, La Guajira.

Los hechos se registraron sobre las 11:30 de la mañana de este domingo 12 de abril, en jurisdicción del barrio Villa Mery, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

De acuerdo con la información preliminar, hombres con armas de largo alcance llegaron en una camioneta, dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraba departiendo en una tienda del sector y huyeron.

En el lugar quedaron por lo menos tres cuerpos sin vida, mientras que los otros baleados fueron trasladados en motocicletas hasta centros asistenciales locales, por lo que se desconoce su estado.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre los hechos.

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