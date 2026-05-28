Los cuerpos sin vida de dos personas de sexo masculino fueron hallados en las últimas horas en el área rural de Riohacha.

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Una de las víctimas pertenecía a la etnia indígena wayuu y respondía al nombre de José Armando Mejía Quintero.

Mientras que la otra fue identificada como Logly José Pirela Melean, de 25 años de edad, quien era natural de Venezuela.

El hallazgo se registró a las 5:45 de la madrugada de este jueves 28 de mayo, en la vía que conecta a la capital de La Guajira con el corregimiento de Cuestecitas (Albania), a la altura del kilómetro 8.

Según la información suministrada por residentes del sector, en horas de la noche se escucharon unas detonaciones de arma de fuego y cuando amanecía verificaron y avistaron los cuerpos al costado de la carretera, por lo que dieron aviso a la Policía.

La entidad policial indicó que las víctimas fueron vistas por sus familiares a las 6:00 de la tarde de este miércoles 27 de mayo.

Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía para realizar los actos urgentes e inspección judicial. De igual manera, los investigadores iniciaron las labores para establecer los móviles del doble homicidio y dar con la captura de los responsables.