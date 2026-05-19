Mediante una orden judicial, personal de la Policía de Infancia y Adolescencia en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un hombre señalado de cometer actos sexuales abusivos contra una menor de edad en el municipio de Maicao, La Guajira.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el hoy capturado, quien se desempeñaba como docente de la menor, presuntamente aprovechaba la cercanía y la confianza depositada por sus representantes legales para realizar tocamientos indebidos en repetidas ocasiones.

Las labores investigativas, que se extendieron aproximadamente durante un año, permitieron recolectar los elementos materiales probatorios y evidencias necesarias para solicitar y hacer efectiva la orden de captura.

El privado de la libertad fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

Respecto a la captura, coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, expresó que, “la Policía Nacional en La Guajira no escatima esfuerzos en la lucha contra los delitos sexuales. Seguiremos trabajando de la mano con la Fiscalía y la comunidad para garantizar entornos escolares seguros y para que ningún caso quede en la impunidad.”

Finalmente, la entidad invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra los derechos de los menores de edad a través de la línea de emergencia 123 o en la estación de Policía más cercana.