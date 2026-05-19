El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó de manera categórica en las últimas horas que el cuerpo sin vida hallado este martes a un costado de la carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se encontraba desaparecida en Bogotá desde el pasado miercoles, 13 de mayo.

El hallazgo del cadáver se produjo tras intensas labores de rastreo por parte de las autoridades locales. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron hasta el lugar en Cundinamarca para adelantar la inspección técnica de los restos, los cuales presentaban características físicas y morfológicas que permitieron la ratificación de su identidad.

Tras la confirmación, el mandatario capitalino calificó el trágico hecho directamente como un asesinato.

El hallazgo del cadáver, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades, se produjo en una zona boscosa de la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial, donde personal de criminalística trabajó en la escena durante aproximadamente hora y media a partir de la una de la tarde de este martes.

Unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica en el lugar y trasladaron los restos a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde hace algunas horas se confirmó su identidad y desde donde aún se adelantan los respectivos análisis forenses y la necropsia para dictaminar las causas exactas del deceso de la víctima, quien se desempeñaba como estilista y de quien se había perdido el rastro luego de acudir a un local de estética llamado Beauty Láser.

“Fue un asesinato”: Galán

A través de sus canales oficiales, el gobernante de la capital se mostró tajante frente a la naturaleza del crimen, advirtiendo que la tipificación judicial del caso debe ir más allá de un incidente derivado de un procedimiento estético irregular.

“A esto tenemos que llamarlo por su nombre: a Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, indicó Galán.

El mandatario también explicó que los cuerpos de inteligencia penal y de flagelación del secuestro (Gaula) ampliaron su radio de acción al departamento vecino un día después de la denuncia, tras recibir pistas contundentes de que la ciudadana había sido trasladada fuera de la capital esa misma noche. “Desde ese momento mi instrucción fue clara: la prioridad número 1 era encontrar a Yulixa”, añadió.

Además, Galán notificó que estableció contacto directo con la madre de la víctima, Nubia Toloza, para expresarle sus condolencias y garantizarle que el despliegue policial no se detendrá hasta localizar a las personas involucradas en el hecho.

“Le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa y asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, señaló el mandatario distrital.

Finalmente, la Policía nacional expresó su solidaridad con los familiares de Toloza y aseguró que “continuará desplegando todas sus capacidades investigativas para esclarecer plenamente este caso y llevar ante la justicia a los responsables”.