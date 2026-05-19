La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó en las últimas horas que la séptima víctima de desaparición forzada, hallada en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, fue entregada a su familia, tras dos décadas de incertidumbre.

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La víctima es un joven obrero de 23 años, quien pare entonces era padre de una niña de un año, y que fue desaparecido en septiembre de 2002 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según las investigaciones de la justicia ordinaria y los señalamientos de las víctimas.

Cabe señalar que el joven es la primera víctima identificada en La Escombrera, que residía en el sector oriental de Medellín. De acuerdo a las investigaciones, las siete víctimas halladas hasta ahora en ese sector habrían sido desaparecidas por el Bloque Cacique Nutibara de las AUC, entre junio y octubre de 2002.

De acuerdo al tribunal de paz, este caso corrobora lo afirmado por las madres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que dicho lugar hubiera sido utilizado como sitio de inhumación por parte de estructuras criminales de las AUC, que hacían presencia y ejercían control en amplias zonas de la ciudad.

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La identificación del joven obrero y la posterior ubicación de sus familiares fueron posibles gracias a las labores investigativas de la JEP, y a los análisis científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.