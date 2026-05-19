El senador y candidato presidencial Iván Cepeda, desde Popayán, anunció este martes 19 de mayo que radicará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas presiones ejercidas sobre votantes en el departamento del Guaviare.

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De acuerdo con el senador, la información que será puesta en conocimiento de las autoridades está acompañada de documentos y reportes que señalan que una estructura armada ilegal, presuntamente una disidencia, estaría intentando incidir en las decisiones de los ciudadanos en esa zona del país.

Cepeda afirmó que los elementos entregados ya reposan en manos de los organismos competentes y que buscan advertir posibles casos de constreñimiento electoral. Aunque no ofreció detalles puntuales, señaló que el material deberá ser verificado por la Fiscalía.

También explicó que optó por no divulgar públicamente dicha documentación con el fin de no interferir en el curso de las investigaciones y permitir que las autoridades judiciales adelanten las verificaciones correspondientes.

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Además, Cepeda indicó que el propósito de la denuncia es que se determine si existen o no actuaciones ilegales orientadas a ejercer presión sobre el electorado durante el actual proceso democrático.

Asimismo, reiteró su rechazo a la participación de grupos armados en la vida política del país. “No hemos pedido ni aceptamos que la acción armada sea utilizada para presionar o constreñir al electorado”.

Desde Popayán:



DECLARACIÓN PÚBLICA



Iván Cepeda realiza nueva denuncia sobre injerencia de grupos armados en el proceso electoral y rechaza montajes contra su candidatura



Popayán, 19 de mayo de 2026.- El candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida,… pic.twitter.com/0L4qM1hme8 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 19, 2026

Según lo expuesto por el dirigente del Pacto Histórico, la información recibida apunta a que detrás de estas presuntas acciones estarían integrantes de una de las disidencias que operan en esa región. No obstante, aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer la veracidad de los hechos y posibles responsabilidades.

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El pronunciamiento se da en un contexto de creciente actividad política previo a las elecciones presidenciales, en medio de llamados de distintos sectores para reforzar las garantías de seguridad y transparencia en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales.

Durante su intervención, el congresista insistió en que ninguna organización al margen de la ley debe interferir en las decisiones democráticas de la ciudadanía, sin importar a qué corriente política se atribuya afinidad.

Finalmente, el candidato presidencial sostuvo que el ejercicio del voto debe desarrollarse sin intimidaciones ni presiones, y expresó su expectativa de que la Fiscalía avance con las investigaciones para esclarecer lo denunciado. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre la denuncia presentada.

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