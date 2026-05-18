El cantante monteriano Manuel Turizo sorprendió a sus seguidores luego de manifestar abiertamente su apoyo al abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella de cara a las próximas elecciones en Colombia.

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El anuncio se conoció durante una entrevista con la periodista española Eva Rey, espacio en el que el intérprete habló sobre su visión del país y defendió la participación de figuras públicas en temas políticos y sociales.

Durante la conversación, Turizo explicó que su decisión nace de lo que considera un “sentido de pertenencia” hacia Colombia y de la necesidad de pensar en el futuro del país. El artista aseguró que, más allá de simpatías personales, considera importante que los ciudadanos expresen sus posiciones frente al rumbo político de la nación.

Las declaraciones rápidamente generaron debate en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron la postura del cantante y destacaron que artistas con gran alcance pueden motivar a los jóvenes a interesarse más por los asuntos del país. Otros, en cambio, cuestionaron que celebridades hagan públicos sus apoyos electorales en medio del ambiente de polarización política que vive Colombia.