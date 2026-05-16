El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, por el movimiento Defensores de la Patria, rechazó este sábado el asesinato de Fabián Cardona López y Rogers Mauricio Devia Escobar, miembros de su campaña en el Meta. Este último fue alcalde del municipio de Cubarral, en el mismo departamento, y se desempeñaba actualmente coordinador de la campaña de ‘El Tigre’ en dicha población.

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“Con el alma rota, pero más firmes que nunca. Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, lamentó el aspirante a la Presidencia en una publicación en redes sociales.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, Devia y Cardona se movilizaban en una motocicleta en zona rural de Cubarral cuando fueron atacados con arma de fuego por cuatro hombres encapuchados, en la noche del viernes 15 de mayo.

“No eran políticos de escritorio. Eran hombres del pueblo, tigres de verdad, que recorrían las calles defendiendo la democracia, la libertad y la esperanza de millones de colombianos. Su único delito fue creer en la patria y no arrodillarse ante los violentos”, sostuvo De la Espriella.

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Agregó que “la sangre derramada sobre los afiches del Tigre no será en vano. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza, más carácter y más determinación. A los criminales les decimos claro: Colombia no se rinde, Colombia no se arrodilla y el Tigre no se calla. Roger y Fabián vivirán para siempre en la memoria de esta manada y en la lucha por recuperar nuestra Patria del narcoterrorismo”.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, denunció en X que Devia estaba transportando publicidad política cuando él y su acompañante, identificado como Eder Fabián Cardona López, fueron atacados con arma de fuego.

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“Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos. Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno ganas de trabajar por su gente en el Meta”, escribió Beltrán.

Gobernación del Meta ofrece recompensa por autores del crimen

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó en la noche del viernes lo sucedido y pidió a las autoridades locales adelantar un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas frente al hecho. Además, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los autores del doble crimen.

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“Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia. Desde el momento en que se presentaron los hechos mantenemos comunicación permanente con el alcalde, la Fuerza Pública y las autoridades, y adelantamos operaciones en todo el departamento, con especial énfasis en la zona del atentado. Sin embargo, desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, indicó.

Defensores de la Patria hace llamado a las autoridades

Mediante un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria exigió a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a todas las autoridades competentes “resultados concretos e inmediatos en la investigación de estos crímenes”.

“Colombia debe saber quiénes ordenaron este ataque, quiénes lo ejecutaron y qué intereses protegían. La impunidad no puede ser una opción”, se lee.

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Agrega que estos hechos no son aislados, pues se producen “en un contexto que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella ha advertido de manera reiterada ante la opinión pública nacional e internacional: hay fuerzas que sienten amenazados sus privilegios ante la posibilidad real de que el 31 de mayo Colombia escriba una página nueva en su historia”.

Defensoría pide celeridad en investigaciones

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López, así como el atentado -también en Cubarral, del que fue víctima el viernes Julián Cardona, ex candidato a la alcaldía de ese municipio.

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios. La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”, aseveró el organismo.

Igualmente hizo un llamado “urgente” a las autoridades competentes y a la Fiscalía General de la Nación “para avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país”.