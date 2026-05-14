La denuncia hecha por la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella sobre la presunta infiltración de un falso escolta en un evento político realizado en Envigado puso en el centro de la atención a Carlos Mauricio Zapata Moreno, el hombre retenido preventivamente por el equipo de seguridad del candidato.

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Aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre el caso, ya se conocen varios detalles sobre el historial del señalado hombre, quien, según la campaña, habría realizado presuntas labores de inteligencia mientras se hacía pasar por integrante del esquema de protección del aspirante presidencial.

Carlos Mauricio Zapata figura como dueño de una empresa de seguridad

De acuerdo con una investigación publicada por el periódico ‘El Tiempo’ tras el incidente, Zapata Moreno aparece registrado como propietario de Medellín Security Service, empresa matriculada en Medellín el 20 de abril de 2023.

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La compañía, de acuerdo con ‘El Tiempo’, reporta actividades relacionadas con transporte de pasajeros, turismo y servicios de seguridad privada. Además, durante 2023 registró activos por cerca de 60 millones de pesos.

Sin embargo, el señalado hombre no figura inscrito ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pese a las actividades relacionadas con seguridad que aparecen asociadas a la empresa.

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La dirección registrada por la compañía corresponde a una vivienda ubicada en la comuna de Aranjuez, en Medellín.

Las fotos con dirigentes políticos paisas que aparecieron tras el caso

Otro de los elementos que salió a la luz en el reporte del medio antes mencionado fueron varias fotografías publicadas en redes sociales en las que Zapata Moreno aparece junto a dirigentes políticos y funcionarios de Antioquia.

Entre las imágenes conocidas figuran fotografías con el alcalde de Medellín y con el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa.

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Consultado sobre esas imágenes, el funcionario aseguró no conocer al señalado hombre y explicó que la fotografía habría sido tomada durante operativos institucionales.

“En la foto tengo la chaqueta institucional con la que suelo estar en los operativos. No sé quién es el señor”, dijo Villa.

La llamada que hizo el falso escolta antes de ser retenido en el evento político de Abelardo De La Espriella

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Zapata Moreno realizó una llamada telefónica poco antes de ser retenido preventivamente por el equipo de seguridad de la campaña.

El número entregado por el propio hombre correspondía al subcomisario Robinson Zapata, adscrito a la estación de Policía de Las Palmas.

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Sobre esa comunicación, el uniformado afirmó: “La llamada en mi historial. A las 10 y media una llamada que duró un minuto y 42 segundos”.

Posteriormente agregó: “Este teléfono no tiene historial de llamadas, yo estoy en la estación de Policía que es yendo hacia Rionegro”.

Qué hallaron durante la verificación hecha por la campaña de Abelardo De La Espriella

Según la versión entregada por el movimiento Defensores de la Patria, el hombre portaba un arma traumática, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos, propaganda política del candidato y otros elementos que ahora deberán ser analizados por las autoridades.

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La campaña también aseguró que fueron encontrados registros audiovisuales del lugar del evento, incluyendo imágenes de la tarima, accesos, movimientos logísticos y puntos considerados estratégicos.

En un comunicado, la organización sostuvo que el hombre insistía en afirmar que hacía parte del esquema de seguridad de Abelardo De La Espriella, versión que fue desmentida por el equipo oficial del candidato.

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Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han reportado oficialmente capturas o investigaciones relacionadas con el caso ocurrido durante la actividad política en Envigado.