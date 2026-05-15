El Gobierno nacional realizó una reunión en la Casa de Nariño con los miembros de organizaciones nacionales e internacionales acreditadas para ejercer observación electoral durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, en la que el gran ausente fue el registrador nacional, Hernán Penagos, quien al parecer no fue invitado.

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Y es que la no presencia de Penagos en el encuentro da muestra de la tensa relación con el gobierno Petro, pues ha sufrido una serie de señalamientos por parte del mandatario, quien afirma que el software electoral y el código fuente no son transparentes y se puede presentar un fraude.

Penagos, quien ha sostenido un pulso constante con el presidente Gustavo Petro, ha señalado que desde la Registraduría todas las garantías están prestadas desde el software, hasta el material electoral y que las amenazas reales son externas.

“Lo que puedo asegurar es que no hay ninguna posibilidad de que en Colombia haya alteraciones de los resultados o riesgos en materia de integridad. La registraduría puede garantizar absoluta transparencia. De hecho, los softwares de la registraduría y los códigos fuentes hoy están siendo auditados por una firma internacional. Pero, además de esto, se han puesto a disposición en las salas de auditoría para auditores de todos los partidos políticos por espacio de dos semanas, y ese software va a congelarse en los próximos días para que el día de las elecciones, 31 de mayo, nuevamente se descongele”, dijo el funcionario en su más reciente visita a Barranquilla.

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Vale mencionar que en la reunión hicieron presencia los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE): Cristian Quiroz, Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Pablo Julio Cruz. Asimismo, estuvieron en la mesa la directora del Dapre, Nhora Mondragón; el jefe de despacho, Raúl Moreno; el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jarahn Hillsman; y delegados del Centro Carter, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Transparencia Electoral.

El gobierno Petro indicó que la delegación de observadores está conformada por siete organizaciones nacionales y una internacional, con un total de 309 observadores acreditados.

Luego del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado sobre los motivos por los que Penagos no estuvo en ese encuentro, a lo que aseguró no estar enterado. Sin embargo, medios capitalinos afirman que Penagos no fue invitado a la reunión.

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Por su parte, se refirió al software electoral indicando que este se muestra “pero no se puede auditar, y lo que uno quiere es que se audite. Parece que alguna de estas personas que vienen de observación extranjera, vienen desde el punto de vista tecnológico y, entonces, sí podrán realmente hacer el observatorio”.

JOSEFINA VILLARREAL Hernán Penagos, registrador nacional, en Barranquilla.

Registrador insiste en que no se entregará el código fuente de las elecciones

En varias oportunidades el registrador Penagos ha manifestado que el código fuente no será entregado a nadie pese a los pedidos de hacerlo público. Dice el jefe de la entidad encargada de la logística electoral que la decisión se basa en las recomendaciones de desarrolladores que advierten que si se publica corre el riesgo de suplantación.

“Arriesgar a entregar un código fuente que observado puede dar lugar a suplantaciones, a incidencias que terminan alterándolo, o a hackers que tengan la oportunidad de ver cómo logra que se distorsione, eso no va a ocurrir nunca, porque hay que cuidar primero la democracia”, indicó Penagos durante su intervención en el foro ‘¿Por qué son confiables las elecciones en Colombia?’.

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El registrador aseguró que las decisiones de la entidad están basadas en las recomendaciones hechas por los expertos en el tema: “Los que conocen de ciberseguridad dicen: ‘Si hacen eso, cometen un grave error. Pueden terminar generando circunstancias que alteren esos software. Están entregando ustedes una arquitectura, una fórmula, como lo quieran decir, donde pueden encontrar posibilidades aquellos hackers para distorsionarlo, modificarlo o suplantarlo’”.

Para dimensionar la amenaza, manifestó que solo en las elecciones legislativas de marzo pasado se registraron 50 suplantaciones de la página de la Registraduría. Esto se suma a los casi 300 millones de intentos de ataques de ciberseguridad que “afortunadamente fueron bien enfrentados”.

Dijo que es falso que la Registraduría no tenga control de las herramientas tecnológicas y que es el mismo con el que se está llevando a cabo el proceso de consolidación del escrutinio del Senado de la República. “Ese mismo software fue con el que se procesaron las pasadas elecciones que definieron el Congreso actual y el gobernante actual (Gustavo Petro)”.

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“El proceso electoral en Colombia es eminentemente manual”, recordó al país al responder las dudas sobre la función del software, al tiempo que enfatizó que no existen herramientas tecnológicas con “capacidades superiores” para alterar la voluntad popular. “El software no tiene facultades para modificar la voluntad ciudadana; su función es meramente técnica y de consolidación”, puntualizó.

Pacto Histórico denuncia falta de garantías en auditoría del software

A través de un comunicado, el movimiento aseguró que persisten “falta de condiciones” para realizar una revisión técnica independiente y transparente del sistema dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la colectividad oficialista, durante la primera semana de acompañamiento técnico a la auditoría se detectaron situaciones que, a juicio de sus delegados, comprometen el alcance real del proceso y limitan la posibilidad de verificar de manera integral el funcionamiento del software electoral.

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El movimiento señaló que una auditoría confiable debe permitir revisar cómo se captura, almacena, procesa, transmite y consolida la información electoral. Sin embargo, advirtió que hasta el momento no existen garantías suficientes para realizar esa tarea con plena autonomía.

Entre las principales preocupaciones expuestas, el Pacto Histórico aseguró que la auditoría se desarrolla bajo condiciones “altamente controladas” por la propia Registraduría y los operadores tecnológicos.

De acuerdo con el documento, no se permite el ingreso de celulares ni equipos propios, tampoco hay acceso a internet y no es posible utilizar herramientas o software independientes para hacer pruebas técnicas.

“Los auditores no han contado con plena autonomía para revisar todos los componentes del sistema”, señaló el comunicado, que además advirtió sobre restricciones para acceder a información clave relacionada con bases de datos, biometría y mecanismos de transmisión y consolidación de resultados.

Otro de los puntos que despertó inquietud en el movimiento fue la posibilidad de modificaciones en componentes del código fuente durante el desarrollo de la auditoría. Según el Pacto Histórico, actualmente no existiría un mecanismo plenamente verificable que permita garantizar que la versión auditada corresponda exactamente a la que será utilizada el día de las elecciones.

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Ante ese panorama, el movimiento hizo varias solicitudes a la Registraduría Nacional. Entre ellas, pidió fortalecer las condiciones de la auditoría, ampliar el acceso a información técnica, garantizar trazabilidad sobre cualquier modificación del sistema y entregar las auditorías completas realizadas previamente por CAPEL y JAHV McGregor para las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Además, solicitó que organismos internacionales y entidades de control acompañen el proceso, incluyendo a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Pese a las críticas, el Pacto Histórico aseguró que continuará participando en el seguimiento técnico del sistema electoral y afirmó que su propósito es “contribuir al fortalecimiento de la transparencia electoral y de la confianza ciudadana en el proceso democrático”.