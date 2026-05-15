Ante las alertas emitidas pro distintas entidades del orden nacional de amenazas y presiones por parte de grupos armados ilegales sobre civiles de cara a las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, desestimó los señalamientos del recrudecimiento de estos actos violentos.

“Aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Usted recuerda que antes de las elecciones del 8 de marzo decían que había como 200 municipios y a veces hasta 300. La Defensoría del Pueblo dijo que había una alerta y no pasó absolutamente nada luego”, precisó el ministro en conversación con medios de comunicación.

Benedetti dijo que ante este panorama de solo amenazas y no acciones concretas de los violentos “es más bulla electoral que realmente la verdad”.

Incluso se refirió al reforzamiento de los esquema de seguridad de las candidaturas presidenciales: “Hay esquemas robustos donde tienen 30 policías, tienen más de 10 de la URP cuando se desplazan a otra parte, tienen 50, 60 miembros de la actividad de inteligencia”.

“Hemos hecho un esfuerzo sin igual”, precisó la mano derecha del presidente Petro al tiempo que afirmó que quien cuestione al Gobierno por no hacer nada al respecto de la seguridad de los candidatos “está haciendo show”.

Y es que las denuncias por presiones de grupos armados sobre la población civil crecen a medida que se acerca el día de las elecciones, la más reciente fue hecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien aseguró que al menos cinco bandas criminales presionan para que los pobladores de la alta Guajira voten por Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

Según lo dicho por el líder natural del Centro Democrático, el ELN, las disidencias de las FARC, los ‘Pachenca’, Tren de Aragua y el Clan del Golfo “mortifican, maltratan” a los pobladores de la alta Guajira para votar a “su protector”, como lo describió Uribe Vélez.

“En un corregimiento muy cerca, en Maicao, Carraipía, ya los grupos criminales impiden cualquier acción proselitista en favor de alguien diferente a Iván Cepeda”, enfatizó el expresidente a través de un video colgado en su cuenta de X y que visitó este jueves Maicao y San Juan del Cesar.