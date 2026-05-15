En el marco de su visita a distintas municipalidades del departamento de La Guajira como parte de la campaña de Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció presiones de grupos criminales a la población para votar por el contendor Iván Cepeda.

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Según lo dicho por el líder natural del Centro Democrático, el ELN, las disidencias de las FARC, los ‘Pachenca’, Tren de Aragua y el Clan del Golfo “mortifican, maltratan” a los pobladores de la alta Guajira para votar a “su protector”, como lo describió Uribe Vélez.

“En un corregimiento muy cerca, en Maicao, Carraipía, ya los grupos criminales impiden cualquier acción proselitista en favor de alguien diferente a Iván Cepeda”, enfatizó el expresidente a través de un video colgado en su cuenta de X y que visitó este jueves Maicao y San Juan del Cesar.

Y cerró: “Petro y Cepeda le entregan el país al terrorismo. Vamos con la fortaleza de Paloma”.

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Estas denuncias se suman a los audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, uno de los capos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, en los que apoya al candidato del Pacto Histórico.

En las grabaciones se escucha la supuesta voz del disidente de las Farc hablando sobre un apoyo a Iván Cepeda y un accionar criminal en el Guaviare y otras zonas cercanas donde operan las estructuras criminales.

Además, en dichas grabaciones—cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades—‘Rogelio Benavides’ estaría amenazando campesinos, hablando de cobros ilegales y una “carnetización” obligatoria.

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Sin embargo, lo que más ha generado polémica en distintos sectores políticos ha sido el apoyo que pide el disidente para el candidato del petrismo, Iván Cepeda.

“Ojalá gane el compañero Cepeda. Juepuerca porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, afirma el jefe criminal en el mensaje intimidante.

Luego de que circularan estos audios, la Registraduría elevó un llamado a las autoridades: “Reiteramos, no es de nuestra competencia el garantizar el orden público en el país y este tipo de presiones no es competencia de la Registraduría. Sin embargo, hicimos un llamado y reiteramos el llamado a todas las entidades públicas, a los partidos y a todos los colombianos”.