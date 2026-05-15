En la tarde de este jueves 14 de mayo fue designado como nuevo agente interventor de la empresa comercializadora de energía Air-e el abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago, el quinto es ocupar este cargo.

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Mesa Buitrago ya fue en 2025 secretario general de Air-e Intervenida, por lo que conoce de primera mano el proceso que enfrenta la compañía de energía eléctrica que presta el servicio de distribución y comercialización en la región Caribe colombiana, específicamente en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El nombramiento del abogado se da tras 20 meses del inicio de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y luego de una intensa puja que se venía dando entre varios sectores afines al Gobierno por la designación del nuevo agente interventor en propiedad.

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Este pulso se intensificó en las últimas semanas, teniendo en cuenta que Tania Peñaranda llevaba cerca de tres meses en calidad de encargo tras la salida de Nelson Vásquez de esta posición.

Jaime Mesa es graduado del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, en 1999. Dos años después, en la misma institución, obtuvo el título de especialista en Ciencias Administrativas y Constitucionales. Luego (en 2005) se especializó en Responsabilidad y Daño Resarcible en la Universidad Externado de Colombia.

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Antes de asumir la intervención de Air-e, Mesa se desempeñaba desde junio de 2025 como subdirector de Minería en la Unidad de Planeación Minero Energética.

También fue vicepresidente administrativo y financiero de la Agencia Nacional de Minería, entre noviembre de 2022 y marzo de 2025.

Los anteriores interventores

Tras la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el 12 de septiembre de 2024, en medio de una profunda crisis financiera y operativa, el Gobierno nacional designó como primer agente interventor a Carlos Diago, con el compromiso de estabilizar la empresa y garantizar el servicio.

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Luego llegó Edwin Palma, quien permaneció cerca de cuatro meses en el cargo. Más tarde fue nombrada Diana Bustamante, cuya gestión se prolongó por poco más de tres meses en medio de cuestionamientos por la falta de resultados de fondo.

En junio de 2025 asumió Nelson Javier Vásquez Torres, pero su salida se concretó en enero de 2026, tras la aceptación de su renuncia, convirtiéndose en el cuarto interventor en dejar el cargo en menos de año y medio de intervención.