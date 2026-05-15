Shakira decidió volver a cantarle al fútbol, a los sueños y a la fuerza de seguir adelante con ‘Dai Dai’, la nueva canción oficial de la FIFA World Cup junto al cantante nigeriano Burna Boy.
La barranquillera regresó así al universo de los mundiales, un lugar donde ya dejó huella hace años con el recordado ‘Waka Waka’. Pero esta vez llega con una canción más moderna, con sonidos africanos, pop, reggaetón y mucha energía mundialista.
‘Dai Dai’ dura casi cuatro minutos y tiene mensajes sobre creer en uno mismo, levantarse después de los momentos difíciles y luchar por los sueños. Una de las primeras frases que canta Shakira dice:
“Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte”: Shakira en ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026
“You knew from the day you were born / That here in this place you belong”. En español significa: “Supiste desde el día en que naciste que este es el lugar al que perteneces”.
Con esa línea, la artista habla de encontrar el lugar donde uno siente que debe estar, algo que conecta mucho con los jugadores que sueñan con llegar a un Mundial.
Pero una de las frases más fuertes de toda la canción llega segundos después: “What broke you once made you strong”. (Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte).
Lea: “Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte”: Shakira en ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026
La frase habla de superar momentos difíciles y convertir las caídas en fuerza, un mensaje que encaja perfectamente con el deporte y con la presión que viven muchos futbolistas.
Mientras Shakira aporta la parte más emocional, Burna Boy canta sobre disciplina y esfuerzo. En uno de sus versos dice: “Where there’s a will, there’s a way”. (Donde hay voluntad, hay un camino).
Y más adelante agrega “Sweat and blood to write your story”. En español: (Sudor y sangre para escribir tu historia).
La canción también insiste mucho en la confianza y la seguridad personal. Eso se escucha especialmente en el coro cuando Shakira canta: “Dale, no olvides lo que vales / Juega como tú sabes”.
Otro detalle llamativo es que ‘Dai Dai’ mezcla palabras de varios idiomas. Durante el coro se escucha: “Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go”.
Aunque están en distintos idiomas, todas significan algo parecido a “vamos” o “sigamos adelante”. La idea es representar cómo el Mundial une culturas, países y personas de diferentes partes del mundo.
La canción además hace homenaje a varias leyendas del fútbol. En uno de los versos mencionan nombres históricos como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.
También aparecen países tradicionales del fútbol como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Países Bajos.
Letra y Traducción: Shakira & Burna Boy
|[Intro]
|[Intro]
|Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
|Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
|[Refrain]
|[Estribillo]
|You knew from the day you were born
|Supiste desde el día en que naciste
|That here in this place you belong
|Que perteneces aquí, a este lugar
|You been this brave all along
|Has sido así de valiente todo este tiempo
|What broke you once made you strong
|Lo que alguna vez te rompió, te hizo fuerte
|Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
|(Varios idiomas) ¡Vamos, vamos, vamos!
|[Verse 1]
|[Verso 1]
|Come follow your desire
|Ven, sigue tu deseo
|Where there’s a will, there’s a way
|Donde hay voluntad, hay un camino
|You are the owner of that fire
|Tú eres el dueño de ese fuego
|No one can take it away
|Nadie te lo puede quitar
|Sweat and blood to write your story
|Sudor y sangre para escribir tu historia
|That is how you paved the way
|Así es como pavimentaste el camino
|You’re about to reach the glory
|Estás a punto de alcanzar la gloria
|Only one step away
|A solo un paso de distancia
|[Pre-Chorus]
|[Pre-Coro]
|All the highs and lows
|Todos los altibajos
|All the tears and the pain
|Todas las lágrimas y el dolor
|You been there through it all
|Has estado ahí en todo momento
|Just do it again
|Simplemente hazlo de nuevo
|Now you got to believe, I believe
|Ahora tienes que creer, yo creo
|‘Cause you know what it takes
|Porque sabes lo que se necesita
|To be living my dream
|Para estar viviendo mi sueño
|[Chorus]
|[Coro]
|Feel it, got everything you needed
|Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas
|Now bring it like you mean it
|Ahora dalo todo, de verdad
|Dale, no olvide’ lo que vales
|Dale, no olvides lo que vales
|Juega como tú sabes
|Juega como tú sabes
|[Verse 2]
|[Verso 2]
|Energy is contagious, you know
|La energía es contagiosa, lo sabes
|And it never fails no, no
|Y nunca falla, no, no
|No one’s getting tired, I know
|Nadie se está cansando, lo sé
|‘Cause you got that fire, ayo
|Porque tienes ese fuego, ayo
|Dream a little higher, let’s go
|Sueña un poco más alto, vamos
|[Verse 3]
|[Verso 3]
|We’ve taken all that our hearts can hold
|Hemos aguantado todo lo que el corazón permite
|We can’t hold on to the past no more
|Ya no podemos aferrarnos más al pasado
|From the dirt and the tears, we make gold
|De la suciedad y las lágrimas, hacemos oro
|We are more than flesh and bones
|Somos más que carne y hueso
|[Verse 4]
|[Verso 4]
|Pelé, Maradona, Maldini, Romário...
|(Nombres de leyendas del fútbol)
|Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia...
|(Nombres de países)