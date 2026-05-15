Shakira decidió volver a cantarle al fútbol, a los sueños y a la fuerza de seguir adelante con ‘Dai Dai’, la nueva canción oficial de la FIFA World Cup junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La barranquillera regresó así al universo de los mundiales, un lugar donde ya dejó huella hace años con el recordado ‘Waka Waka’. Pero esta vez llega con una canción más moderna, con sonidos africanos, pop, reggaetón y mucha energía mundialista.

‘Dai Dai’ dura casi cuatro minutos y tiene mensajes sobre creer en uno mismo, levantarse después de los momentos difíciles y luchar por los sueños. Una de las primeras frases que canta Shakira dice:

“You knew from the day you were born / That here in this place you belong”. En español significa: “Supiste desde el día en que naciste que este es el lugar al que perteneces”.

Con esa línea, la artista habla de encontrar el lugar donde uno siente que debe estar, algo que conecta mucho con los jugadores que sueñan con llegar a un Mundial.

Pero una de las frases más fuertes de toda la canción llega segundos después: “What broke you once made you strong”. (Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte).

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La frase habla de superar momentos difíciles y convertir las caídas en fuerza, un mensaje que encaja perfectamente con el deporte y con la presión que viven muchos futbolistas.

Mientras Shakira aporta la parte más emocional, Burna Boy canta sobre disciplina y esfuerzo. En uno de sus versos dice: “Where there’s a will, there’s a way”. (Donde hay voluntad, hay un camino).

Y más adelante agrega “Sweat and blood to write your story”. En español: (Sudor y sangre para escribir tu historia).

La canción también insiste mucho en la confianza y la seguridad personal. Eso se escucha especialmente en el coro cuando Shakira canta: “Dale, no olvides lo que vales / Juega como tú sabes”.

Otro detalle llamativo es que ‘Dai Dai’ mezcla palabras de varios idiomas. Durante el coro se escucha: “Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go”.

Aunque están en distintos idiomas, todas significan algo parecido a “vamos” o “sigamos adelante”. La idea es representar cómo el Mundial une culturas, países y personas de diferentes partes del mundo.

La canción además hace homenaje a varias leyendas del fútbol. En uno de los versos mencionan nombres históricos como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.

También aparecen países tradicionales del fútbol como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Países Bajos.

Letra y Traducción: Shakira & Burna Boy