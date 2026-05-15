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Por:  Keyla Ospino Vargas

Shakira decidió volver a cantarle al fútbol, a los sueños y a la fuerza de seguir adelante con ‘Dai Dai’, la nueva canción oficial de la FIFA World Cup junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La barranquillera regresó así al universo de los mundiales, un lugar donde ya dejó huella hace años con el recordado ‘Waka Waka’. Pero esta vez llega con una canción más moderna, con sonidos africanos, pop, reggaetón y mucha energía mundialista.

‘Dai Dai’ dura casi cuatro minutos y tiene mensajes sobre creer en uno mismo, levantarse después de los momentos difíciles y luchar por los sueños. Una de las primeras frases que canta Shakira dice:

“Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte”: Shakira en ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

“You knew from the day you were born / That here in this place you belong”. En español significa: “Supiste desde el día en que naciste que este es el lugar al que perteneces”.

Con esa línea, la artista habla de encontrar el lugar donde uno siente que debe estar, algo que conecta mucho con los jugadores que sueñan con llegar a un Mundial.

Pero una de las frases más fuertes de toda la canción llega segundos después: “What broke you once made you strong”. (Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte).

Lea: “Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte”: Shakira en ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

La frase habla de superar momentos difíciles y convertir las caídas en fuerza, un mensaje que encaja perfectamente con el deporte y con la presión que viven muchos futbolistas.

Mientras Shakira aporta la parte más emocional, Burna Boy canta sobre disciplina y esfuerzo. En uno de sus versos dice: “Where there’s a will, there’s a way”. (Donde hay voluntad, hay un camino).

Y más adelante agrega “Sweat and blood to write your story”. En español: (Sudor y sangre para escribir tu historia).

La canción también insiste mucho en la confianza y la seguridad personal. Eso se escucha especialmente en el coro cuando Shakira canta: “Dale, no olvides lo que vales / Juega como tú sabes”.

Otro detalle llamativo es que ‘Dai Dai’ mezcla palabras de varios idiomas. Durante el coro se escucha: “Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go”.

Aunque están en distintos idiomas, todas significan algo parecido a “vamos” o “sigamos adelante”. La idea es representar cómo el Mundial une culturas, países y personas de diferentes partes del mundo.

La canción además hace homenaje a varias leyendas del fútbol. En uno de los versos mencionan nombres históricos como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.

También aparecen países tradicionales del fútbol como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Países Bajos.

Letra y Traducción: Shakira & Burna Boy

[Intro][Intro]
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-ehOh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
[Refrain][Estribillo]
You knew from the day you were bornSupiste desde el día en que naciste
That here in this place you belongQue perteneces aquí, a este lugar
You been this brave all alongHas sido así de valiente todo este tiempo
What broke you once made you strongLo que alguna vez te rompió, te hizo fuerte
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go(Varios idiomas) ¡Vamos, vamos, vamos!
[Verse 1][Verso 1]
Come follow your desireVen, sigue tu deseo
Where there’s a will, there’s a wayDonde hay voluntad, hay un camino
You are the owner of that fireTú eres el dueño de ese fuego
No one can take it awayNadie te lo puede quitar
Sweat and blood to write your storySudor y sangre para escribir tu historia
That is how you paved the wayAsí es como pavimentaste el camino
You’re about to reach the gloryEstás a punto de alcanzar la gloria
Only one step awayA solo un paso de distancia
[Pre-Chorus][Pre-Coro]
All the highs and lowsTodos los altibajos
All the tears and the painTodas las lágrimas y el dolor
You been there through it allHas estado ahí en todo momento
Just do it againSimplemente hazlo de nuevo
Now you got to believe, I believeAhora tienes que creer, yo creo
‘Cause you know what it takesPorque sabes lo que se necesita
To be living my dreamPara estar viviendo mi sueño
[Chorus][Coro]
Feel it, got everything you neededSiéntelo, tienes todo lo que necesitabas
Now bring it like you mean itAhora dalo todo, de verdad
Dale, no olvide’ lo que valesDale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabesJuega como tú sabes
[Verse 2][Verso 2]
Energy is contagious, you knowLa energía es contagiosa, lo sabes
And it never fails no, noY nunca falla, no, no
No one’s getting tired, I knowNadie se está cansando, lo sé
‘Cause you got that fire, ayoPorque tienes ese fuego, ayo
Dream a little higher, let’s goSueña un poco más alto, vamos
[Verse 3][Verso 3]
We’ve taken all that our hearts can holdHemos aguantado todo lo que el corazón permite
We can’t hold on to the past no moreYa no podemos aferrarnos más al pasado
From the dirt and the tears, we make goldDe la suciedad y las lágrimas, hacemos oro
We are more than flesh and bonesSomos más que carne y hueso
[Verse 4][Verso 4]
Pelé, Maradona, Maldini, Romário...(Nombres de leyendas del fútbol)
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia...(Nombres de países)