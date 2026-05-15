El alcalde del municipio de Sucre-Sucre, Assad Elías Cure Hernández, le salió al paso a las denuncias que sobre presuntos actos de corrupción hizo en su contra el abogado y veedor Elkin Luis Vanegas Rincón.

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Si bien la denuncia de cinco folios fue instaurada en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Salud y Personería del municipio de Sucre-Sucre, el mandatario sostuvo que se enteró de ella por la publicación que el miércoles 13 de mayo hizo esta casa periodística, sin embargo, reconoció que con antelación el ciudadano Vanegas a través de las redes sociales se ha estado refiriendo a sobrecostos en las obras que ha desarrollado el gobierno que lidera Cure Hernández.

En entrevista con EL HERALDO el mandatario de Sucre-Sucre dijo que como funcionario público sabe que está expuesto a investigaciones, pero en esta oportunidad, a su juicio, el denunciante Elkin Vanegas no tiene pruebas de lo que asegura, y afirma que esto no es otra cosa que un “ataque político” en su contra.

“Se ha focalizado un ataque político en contra nuestra porque somos de grupos políticos diferentes y estamos practicando la política de una manera diferente y eso ha generado disgustos. Los hechos que él describe en la denuncia no tienen un acervo probatorio ni nada que evidencie que eso (lo denunciado) esté siendo así, y acreditándoselo al alcalde cuando los temas de salud los maneja es la ESE”, anota el alcalde agregando que el denunciante ha sido desenfocado y sensacionalista y no ha sido notificado de denuncia formal alguna.

Insta a que Elkin Vanegas se retracte de lo que ha hecho porque ha sido “irresponsable”, de lo contrario el mandatario acudirá a los estrados judiciales.

Niega amenazas

A su vez el alcalde de Sucre-Sucre niega que hubiese amenazado a Vanegas como él lo dice en la denuncia en la que incluso pide protección de la UNP.

“Esto es uno de los puntos más preocupantes para mí porque Sucre-Sucre ha sido de los pueblos en los que se ha registrado mayor violencia en contra de los alcaldes. Lleva en su historia tres alcaldes asesinados, entonces preocupa que se generen estos ambientes cuando los hechos que el señor Elkin denuncia son inexistentes y más cuando se refiere a amenazas de muerte por, según él, estar desarrollando su labor de veedor, que no le conozco ese rol de veedor, pero preocupa que nos señale de cualquier comportamiento en contra de su vida y esto lo rechazo categóricamente por las implicaciones que esto pueda tener en mi como ciudadano y como alcalde”, dice Cure.

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Finalmente el mandatario del municipio de Sucre-Sucre afirmó en la entrevista con EL HERALDO que si su denunciante Elkin Vanegas quiere que la Unidad Nacional de Protección le brinde un esquema “creo que escogió la persona equivocada y el momento equivocado para esta solicitud porque fueron hechos inexistentes. No hay pruebas de ninguna índole que confirmen que yo lo amenacé. Los hechos del 4 de mayo los han sacado de contexto. El señor se ha caracterizado por no respetar los espacios públicos cuando hay eventos masivos y lo que se pidió fue respeto por esos espacios alrededor del concierto que se iba a realizar”, puntualizó Cure.