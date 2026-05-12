Las autoridades en el departamento de Bolívar, concretamente en el municipio de Hatillo de Loba, identificaron al hombre que fue asesinado el domingo 10 de mayo y cuyo cadáver quedó tendido en una vía.

Leer más: Joven pidió taxi en una aplicación y lo mataron al llegar a su destino en Santo Domingo de Guzmán

Se trata de Álex José González Tuirán, nativo de Sincelejo y conocido con los alias de ‘El Mega’ o ‘El Mega Pistola’.

De acuerdo con reportes oficiales, fue ultimado en horas de la tarde con varios balazos, algunos de ellos en la cabeza, cuando transitaba por la vía que conduce al corregimiento La Victoria, en Hatillo de Loba.

Su cuerpo permanece en la morgue del Hospital Local de Hatillo de Loba.

La última vez que hubo noticias de ‘El Mega’ o ‘El Mega Pistola’ en su natal Sincelejo fue en marzo del año 2021, cuando fue víctima de un atentado a balazos en la terraza de una vivienda, en la que estaba sentado en el barrio Las Américas.

Ver también: Joven con cáncer terminal murió horas después de reencontrarse con sus padres, quienes fueron deportados de Estados Unidos

Las autoridades le atribuyeron su pertenencia al Clan del Golfo, así como su participación en el doble homicidio del concejal de Santa María (Huila) Wilmer Bohórquez Meneses y la de su hermano José Hernando Sáenz Meneses, en hechos ocurridos el 18 de diciembre del año 2018 en el barrio El Cangrejo, del municipio de Tolú.