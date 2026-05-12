Claudia Lozano, la reconocida presentadora de ‘Noticias Caracol’, habló por primera vez sobre la enfermedad que la llevó a permanecer en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y someterse a cinco cirugías. La presentadora aseguró que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida.

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La modelo reveló detalles sobre las dificultades que atravesó durante su recuperación, tras sufrir una complicada endometriosis que derivó en una hemorragia interna, la cual puso en riesgo su vida.

En entrevista con el pódcast ‘Charlas Divinas’, la periodista confesó que además del impacto físico, tuvo un desgaste emocional que incluso la llevó a pensar muchas veces que ya no podía más, y que ese sería su final.

Según relató, el episodio más crítico ocurrió cuando comenzó a sentir un dolor abdominal extremo que terminó llevándola de urgencia a una clínica. Allí descubrieron que dicha hemorragia interna ya había afectado otros órganos de su cuerpo.

“La mía ha migrado a los riñones, los uréteres y ha llegado hasta el hígado”, contó la presentadora. Asimismo, recordó que durante años normalizó el dolor mientras trabajaba diariamente en televisión.

“Presentaba con dolor. Entre líneas, mientras salía una nota, me agachaba del dolor y luego volvía a pararme”, confesó en el podcast.

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La situación empeoró cuando sufrió una hemorragia interna, la que obligó a realizarle varias intervenciones quirúrgicas de emergencia para poder salvar su vida. De acuerdo con la periodista, los médicos encontraron litros de sangre acumulados en el abdomen.

“Si tú me preguntas a mí, yo ya no quiero vivir más”, recordó sobre una de las oraciones que hizo antes de entrar a una de las cirugías más delicadas que tuvo.

Además, la presentadora contó que estaba agotada física y emocionalmente después de semanas de dolor, hospitalizaciones y tratamientos médicos, lo que la llevó a pensar incluso que no iba a despertar después de las cirugías.

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“Abro los ojos y digo: ‘Diosito, otra vez’”, contó al recordar el momento en que despertó en la UCI luego de la operación.

La periodista enfatizó en el podcast: “Soy un milagro”, expresando su alegría por seguir viviendo y haber superado ese difícil episodio. Actualmente sigue presentando en la televisión y retomó sus actividades normales.