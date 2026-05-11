La competencia en La casa de los famosos Colombia entró en su fase decisiva y durante la gala de eliminación del pasado 10 de mayo se confirmó la salida de Campanita, uno de los concursantes más queridos de la temporada.

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El bailarín abandonó oficialmente el programa luego de recibir el menor respaldo del público en las votaciones. Su eliminación tomó por sorpresa tanto a varios habitantes de la casa como a seguidores del reality, especialmente porque ya faltan pocas semanas para conocer a los finalistas.

En la placa de eliminación se encontraban Campanita, Juanda Caribe y Alejandro Estrada. Este último había sido nominado por decisión de la casa, mientras que Juanda llegó a riesgo por elección del eliminado anterior. Campanita, por su parte, terminó en placa tras la votación del público.

Aunque Juanda Caribe había manifestado durante varios días que sentía que sería él quien abandonaría la competencia, el resultado final cambió todos los pronósticos.

Campanita salió del reality con el 6,76 % de los votos, mientras que Alejandro Estrada obtuvo el mayor respaldo de la noche con el 70,01 %. Juanda logró mantenerse en competencia gracias al 23,22 %.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió justo antes de conocerse el resultado. Campanita confesó que lo más difícil de participar en el reality había sido mantenerse alejado de su familia y no poder tener contacto con ellos durante el encierro.

Tras escuchar su nombre como eliminado, el participante no logró contener las lágrimas. La reacción de Juanda Caribe también llamó la atención, pues quedó completamente impactado con la noticia y decidió entregarle uno de sus dijes como recuerdo de la amistad que construyeron dentro del programa.

Con esta eliminación, quedó definido oficialmente el Top 6 del reality. Los famosos que continúan en competencia son: