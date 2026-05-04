Mientras Jaafar Jackson gana reconocimiento internacional por su papel en el biopic sobre su tío Michael Jackson, su vida personal llama mucho la atención de los fanáticos.
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Se trata de Maddie Simpson, quién es su prometida desde el 2025. La pareja ha logrado mantener una historia sólida y discreta durante casi una década, destacándose en una industria donde la exposición constante suele ser la norma.
A pesar de su bajo perfil, con el tiempo han compartido momentos juntos en eventos y redes sociales, mostrando una conexión estable y auténtica.
¿Quién es Maddie Simpson?
Maddie Simpson, cantante originaria de Los Ángeles, ha desarrollado su carrera en los géneros pop y R&B, mientras acompaña de cerca la evolución artística de Jaafar. Ambos comparten una afinidad por la música.
Durante la preparación de Jaafar para interpretar a su tío en la película, Simpson estuvo presente como un apoyo constante. Personas cercanas al proyecto han destacado su papel durante este proceso, en el que el actor se enfrentó a uno de los mayores retos de su carrera.
La relación, que comenzó en 2016 cuando ambos eran adolescentes, ha evolucionado de manera gradual y sin escándalos.
Igualmente, es poco lo que se sabe de ellos pues son muy reservados con su relación y vida privada.