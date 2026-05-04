A puertas de conmemorar los 60 años de esta hazaña y en el marco del Día del Maestro en mayo, se estrena ‘La Marcha del Hambre’, un documental que rescata del olvido este hito fundamental para la dignificación de los maestros en Colombia.

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La película tuvo su estreno en Colombia en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Está concebida como una road movie en la que sigue los pasos de su directora Sorany Marín Trejos, una joven profesora y cineasta que reconstruye el recorrido histórico de los maestros, guiada por las memorias de aquellos marchantes que aún viven, los que ya partieron y quienes debido a la pandemia y el paso del tiempo tuvieron que confinarse.

En 1966, Colombia se conmovió ante el valor de un grupo de profesores que emprendió una inédita marcha en defensa de la educación pública. Los personajes de esta historia formaron parte de los 800 caminantes que se propusieron hacer un recorrido de 1.600 kilómetros y de los 86 que lograron llegar.

Para la directora, este proyecto trasciende lo cinematográfico para convertirse en un acto de justicia personal y colectiva. Según explica, “Encontrar este relato fue hallar un espejo de mi propia historia como docente-cineasta en un país históricamente desinteresado por la enseñanza”.

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Al escuchar la arenga Por Colombia, por la educación… ¡Hasta la muerte! Entendió que no estaba frente a una simple crónica, sino ante un relato de memoria histórica y voluntad política que se resiste a morir. Para ella, esta película es una metáfora de lo eterno y una bandera para que las nuevas generaciones entiendan la educación como una construcción colectiva.

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Desde la producción, Gerylee Polanco Uribe de OjoAgua Cine destaca: “El cine es la herramienta que permite abrazar y agradecer a quienes sembraron la carrera docente que hoy disfrutamos”. En su visión, “marchar es el real poder de estar juntos, y este documental es un homenaje a los protagonistas que defendieron sus derechos legítimamente”.

La película nació en el alma mater de la Universidad del Magdalena, conocedora de esta historia y del valor de la misma. Por eso el apoyo decidido de ellos en cabeza de su rector Pablo Vera fue fundamental para el proyecto durante su producción. El equipo de realización está compuesto por egresados de la carrera de cine y audiovisuales como Rafael Gonzales, Luis Jiménez, Edgar Deluque Jácome, Cecilia Chávez; estudiantes y la directora Sorany, que es actualmente docente.

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La obra no solo documenta una movilización social, sino que celebra la dignificación del trabajo docente a través de una experiencia que marca la vida de quienes, como las creadoras, también ejercen la docencia. Es una invitación a regresar la mirada al valor de lo público y a reivindicar la lucha popular en un momento donde la memoria parece ser el único antídoto contra el olvido de las luchas que definieron el presente educativo del país.

Este documental llega para recordarle a los colombianos que La Marcha del Hambre fue el precedente clave para la conquista del Estatuto Docente: las leyes para la dignificación y profesionalización de los docentes de Colombia. Los marchantes al llegar a Bogotá lograron hablar con el Presidente Carlos Llerás y consiguieron que se les pagara más de nueve meses de atraso salarial, sembrando así las bases de la carrera docente.

La obra llega al país después de un recorrido por festivales internacionales donde logró varios premios: Mención Especial ‘Signis Maria Pigola’ en el Festival Internacional de Cine documental del Uruguay, ATLANTIDOC. Mención del Jurado en Puentes al Sur, Festival de Cine latinoamericano y caribeño de Uruguay (2025).

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La marcha del hambre es una producción de OjoAgua Cine en coproducción con La Compañía de Montaje, Andrés Cardenás y Sorany Marín, con el auspicio y patrocinio de la Universidad del Magdalena. La distribución en Colombia la realiza Danta Cine y la agencia de ventas es Preciosa Media.