El reconocido actor argentino Michell Brown tiene una vida ligada a Colombia, y ahora se adentra en las comunas de Medellín para presentar el documental ‘Parceros’, que retrata sin filtros, la vida cotidiana y los desafíos sociales que enfrentan miles de jóvenes, cuyas vidas han sido marcadas por la pobreza, la desigualdad y la violencia.

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En esta pieza, que estrena el 29 de abril a las 9:00 p. m. por History, el actor y productor trasciende el rol de presentador, para involucrarse de lleno en cada uno de los relatos y vivencias, conectando con los protagonistas y sus realidades.

Compartió que ‘Parceros’ ha sido una experiencia que lo ha impactado profundamente: “Cuando regresé de grabar este documental, volví a emocionarme como hacía años no me pasaba. Por primera vez en mucho tiempo, una historia real y genuina me llegó al alma. Como actor, trabajo con guiones ajenos, pero aquí sentí que estamos generando un cambio real. Fue impactante para todo el equipo y lo será para el público. Este documental es una bomba atómica”.

‘Parceros’ relata la historia de Marcela, Alejandro, y Juan Sebastián, conocido como “Raíces: tres jóvenes de distintas comunas de Medellín que encontraron en el arte, la cultura y la fuerza de la comunidad, una oportunidad para reescribir su destino. Marcela, llegó al programa tras haber ejercido actividades sexuales pagas durante tres años, hoy a sus 25 años es madre, trabaja como gestora de seguridad y convivencia en un programa de la Alcaldía de Medellín; y se ha convertido en un referente de transformación para quienes la rodean.

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Alejandro, a los 14 años, vivió en situación de calle, inmerso en la ilegalidad y vinculado a estructuras criminales. ‘Parceros’ fue su motivación. Actualmente es embajador del programa y es dueño de su barbería. A sus 25 años construye una nueva vida junto a su esposa, su hijastra y su nueva hija.

Juan Sebastián, ‘Raíces’, nació en Cartagena. Llegó a Medellín después de atravesar un episodio de abuso que lo llevó a una profunda depresión. Ingresó al programa en el 2024, hoy hace parte del sector turístico de las escaleras eléctricas de la comuna, donde además comparte su voz y su historia a través del rap.

‘Parceros’ refleja la vida de más de 9 mil niñas, niños y jóvenes, que en situación de vulnerabilidad, han sido atendidos en el programa desde el 2024. Expone, cómo con acompañamiento social, formación y acercamiento a oportunidades de estudio y empleo, ellos han elegido una vida en la legalidad y están re escribiendo su destino. “Parceros es una fábrica de historias, que no solo pasan en Colombia, no solo pasan en Medellín, es algo que le pasa a todos los jóvenes del mundo, que crecen sin esperanza, sin amor propio. “Parceros” sí está generando un cambio, es un ejemplo para que se inspiren mucho jóvenes que creen que su vida no vale nada” señaló Paulina Patiño, Directora del programa.

El documental de 43 minutos fue rodado en las comunas de Medellín, una ciudad que por décadas fue sinónimo de violencia y que hoy es reconocida internacionalmente por su proceso de transformación social, su vibrante cultura y el talento global de artistas como Karol G, J Balvin y Maluma. Este documental de History y la Alcaldía, en asocio con Loso Producciones y en coproducción con Lulo Films, demuestra que invertir en niñez y en la juventud puede cambiar la el rumbo de generaciones enteras.

“Cuando el sector público trabaja de la mano con organizaciones sociales y medios con alcance global, el impacto se multiplica. Esta alianza nace para visibilizar a nuestros jóvenes y mostrarle al mundo la Medellín que se levanta, que lucha y que transforma” dijo Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín.

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