Hay leyendas que trascienden al tiempo y las latitudes. Michael Jackson es uno de ellos y su historia y legado ahora mutan al séptimo arte en la cinta que explora la vida del artista y es dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, quien es hijo de madre colombiana, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

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Michael Jackson “se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad”, señaló Fuqua sobre la cinta que estrena desde este jueves en salas del país.

Eso es en lo que se centra Michael, un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario, para promocionar el que era su séptimo álbum de estudio, Bad.

Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Lo que cuenta Michael es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión, la grabación del anuncio de Pepsi en 1984 en el que la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

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Este capítulo, que se muestra en la película, significó para él tanto un cambio físico, por la pérdida de cabello en la zona afectada, como personal.

Son algunos de los detalles que cuenta un filme en el que dos actores dan vida a Jackson. El pequeño Juliano Valdi le interpreta de niño y su sobrino Jaafar, en sus inicios como estrella.

Courtesy of Lionsgate/Courtesy of Lionsgate Judah Edwards as Young Tito, Jaylen Hunter as Young Marlon, Juliano Krue Valdi as Young MJ, Nathaniel McIntyre as Young Jackie and Jayden Harville as Young Jermaine in Michael. Photo Credit: Courtesy of Lionsgate

Genética y trabajo

Aunque Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, contaba con el factor de la genética, tuvo que asistir a clases de actuación para ponerse en la piel de su tío, además de someterse a un duro entrenamiento para replicar sus movimientos de baile, lo que le llegó a provocar heridas sangrantes en los pies.

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Este episodio tuvo lugar el primer día de grabación, en el estadio Wembley (Londres), para recrear el Bad World Tour (1988), donde llevó a cabo “una de las actuaciones más difíciles”, según destacó Fuqua.

El trabajo de Jaafar ese día fue todo lo que el productor, Graham King, y Fuqua necesitaron para convencerse de las capacidades del joven de 29 años, que, según confesó, nunca quiso ser actor y ocultó durante casi un año el papel a su familia porque quería estar totalmente seguro de estar a la altura de este reto.

Hilary Bronwyn Gayle/Lionsgate/Hilary Bronwyn Gayle/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson and Nia Long as Katherine Jackson in Michael Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle.

Una relación complicada

No todo fue una camino de rosas para el cantante de Billie Jean y es que la difícil relación con su padre, Joseph Jackson (interpretado por Colman Domingo), dominó la primera etapa de su vida, como cuenta el filme. El patriarca obligaba a los hermanos Jackson a ensayar incansablemente para sus actuaciones con los Jackson Five, que les catapultó a la fama.

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Domingo aportó su propia perspectiva familiar al personaje y lo comparó con su padrastro, un hombre con estudios limitados y de clase obrera, que era “muy duro” con el actor, aunque aseguró que su objetivo era que aprendiera “a ser responsable, a no meterse en líos y a tener una gran ética de trabajo”.