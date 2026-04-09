‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar; ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen y con Javier Bardem; y la película ‘La bola negra’ de Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘los Javis’; pelearán por la Palma de Oro de Cannes, un hito de tres cintas españolas en competición inédito con el actual sistema de selección.

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‘Amarga Navidad’, estrenada en España el 20 de marzo, no faltó entre las películas anunciadas este jueves desde París para la edición 79 del certamen francés (que se celebrará del 12 al 23 de mayo) porque es una “película Almodóvar”, que es un “maestro”, según detalló a la prensa el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero.

La película sigue la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano.

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“Es una película autobiográfica, tiene mucho que ver conmigo. La reacción en Madrid tanto de la crítica como del público ha sido muy positiva, así que estoy lleno de esperanzas”, dijo Almodóvar a la prensa tras conocer la noticia en París, donde el Centro Pompidou le dedica una restrospectiva.

Aunque la Palma de Oro se le resiste, será la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por ‘Todo sobre mi madre’, en 1999, y con el de mejor guion por ‘Volver’, en 2006, además de los premios de interpretación para las mujeres de esa última cinta y para Antonio Banderas, en 2019, por ‘Dolor y Gloria’.

Sorogoyen acudirá por segunda vez como seleccionado a la Costa Azul francesa, tras el paso de ‘As bestas’ por el festival en 2022 fuera de competición.

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En esta cinta, Javier Bardem -que realiza una interpretación extraordinaria, según avanzó Frémaux- encarna a un aclamado director de cine que rueda junto a su hija, actriz sin éxito, una película tras años de distanciamiento y tensión que ninguno quiere abordar directamente.

El reparto cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros, y el proyecto se filmó principalmente en Fuerteventura.

“Ya tiene su nombre en el mapa”, dijo Frémaux sobre el también creador de series como ‘Los años nuevos’, además de apuntar que es un nombre ubicado justo entre la generación de realizadores veteranos como Almodóvar y la de los nuevos nombres del cine español.

Tres generaciones de cineastas distintas

Esas nuevas generaciones estarán representadas por Calvo y Ambrossi, que debutan en Cannes por la puerta grande, peleando por la Palma de Oro también ante nombres como el iraní Asghar Farhadi, el japonés Hirokazu Kore-eda o el polaco Pawel Pawlikowski, entre un total de 21 películas.

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‘La bola negra’, que es el segundo largometraje dirigido por ‘los Javis’ tras ‘La llamada’, está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor, acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con las colaboraciones de lujo de Penélope Cruz y Glenn Close.

Narra las vidas interconectadas de tres hombres gays en épocas distintas -1932, 1937 y 2017- y una parte del filme está inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas y que contaba con un protagonista homosexual. También en el diario de un amigo suyo que contaba cómo el granadino pensaba desarrollarla.

“Es una buena película que habla también de la energía, la diversidad que hay en el cine español”, destacó sobre ella Frémaux, quien admitió que no se esperaba esta cinta porque conocía a Calvo y a Ambrossi por series como ‘La mesías’.

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La participación de tres filmes españoles es un hito inédito en la historia reciente del festival, que además recoge el testigo de una fuerte presencia en competición el año pasado con ‘Romería’, de Carla Simón, y con ‘Sirat’, de Oliver Laxe, que además se llevó el Premio del Jurado de la edición 2025.

“Creo que es un notición. Esto habla del buen momento que atraviesa el cine español”, reflexionó Almodóvar sobre esta triple selección, que además no será la única visión de España en la Croisette gracias a la película ‘La más dulce’, de la marroquí Laïla Marrakchi, ambientada en los invernaderos de fresas españoles.

Desde la creación de la Palma de Oro en 1955 la máxima representación española en competición había sido de dos películas.

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Antes de ese año, con un sistema de clasificación muy diferente al actual que podía superar la cuarentena de películas optando al Gran Premio del festival, había habido hasta cuatro producciones españolas seleccionadas, en 1951 -año en el que se sumaba, además, la cinta mexicana de Luis Buñuel ‘Los olvidados’- y en 1954.

Otros grandes nombres

Esta edición del renombrado festival francés también cuenta con otros nombres rutilantes del panorama cinematográfico mundial como el japonés Hirokazu Koreeda, quien ya sabe lo que es ganar la Palma de Oro en 2018 con la película ‘Un asunto de familia’.

El nipón, que además ha estado en la competencia oficial por el máximo galardón en otras seis oportunidades, presenta este año el filme ‘Sheep in the Box’ que está protagonizada por Haruka Ayase y Daigo Yamamoto, quienes interpretan a una pareja que, tras el fallecimiento de su hijo, acoge a un robot humanoide.

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De igual manera el doble ganador del Óscar, el iraní Asghar Farhadi buscará su primera Palma de Oro con el filme ‘Parallel Tales’ que cuenta narrativas interconectadas que exploran los ataques de París de noviembre de 2015.