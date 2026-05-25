Con la franqueza y el tono de voz que lo caracteriza, y debido a los señalamientos que le han hecho por las obras de construcción de la vía al corregimiento a El Llano que llevan cerca de un año suspendidas, el alcalde del municipio de San Marcos, Arnulfo Ortega López, le dio un ultimátum al contratista de la misma.

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En terreno y delante de los líderes y representantes de las comunidades que se beneficiarán con la construcción de la vía, el mandatario de los sanmarqueros le dio el último plazo, hasta el 2 de junio, al representante del Consorcio Pavimentar El Llano para que le presente una propuesta que permita retomar y terminar la construcción de los 2.7 kilómetros de vía que faltan por hacer de los 9.72 km que fueron contratados en el gobierno anterior bajo la modalidad de pago anticipado.

Si la alternativa del contratista en materia de obra civil tiene el visto bueno del gobierno local porque beneficia a las comunidades quedando funcional, la obra se retoma, de lo contrario, dijo el alcalde, se ve en la obligación de liquidar el contrato que fue aprobado en Ocad Caribe por una suma cercana, para el año 2023, a los 30 mil millones de pesos incluyendo la interventoría y el apoyo a la supervisión.

Le dijo al contratista de la vía a El Llano que “independientemente de que la obra de los 5 puentes y los 19 box culvert que se va a realizar por parte de la gobernación se hagan o no se hagan, necesitamos como municipio concluir si la obra se termina en las condiciones iniciales que se dio o en su defecto la administración en cabeza mía toma la decisión de liquidar el proyecto porque nosotros no somos los culpables de que lo de la gobernación con Findeter haya salido mal”.

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Este pronunciamiento se dio porque el representante del Consorcio Pavimentar El Llano ha dicho que el no avance de la construcción de la vía se debe a que se necesitan los puentes para no tener que dañar la vía posteriormente “porque se generaría un detrimento”.

Sin embargo, el contrato de la gobernación con Findeter estuvo hecho primero que la vía que empezaron a finales de 2023 y han transcurrido más de dos años y esa obra que hace parte de otras en varios municipios de Sucre no despega, pero tampoco informan si es que no la van a realizar.

La plata la tiene el contratista

Agregó el mandatario de los sanmarqueros que “ha habido mucho ruido sobre la obra en el sentido de que se siniestró y la plata se la robaron, en fin muchas cosas más, pero el dinero no se ha perdido, está ejecutado por encima del 80% y de lo que falta por ejecutar el dinero está en poder del contratista porque así lo determina la etapa precontractual y contractual. La forma de pago fue anticipado, lo que significa que en manos del contratista y sin fiducia está el dinero”, explicó el burgomaestre.

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Finalmente el alcalde de San Marcos informó que los comités de obras que han realizado con ocasión al proyecto de los puentes y box culvert de la gobernación de Sucre y Findeter son muchísimos y las soluciones no se ven, como tampoco se presentaron a la reunión del viernes 22 de mayo con las comunidades a pesar de estar invitados.

“Hemos puesto toda la voluntad para sacar esto adelante, pero solo es imposible”, puntualizó el alcalde Arnulfo Ortega López.