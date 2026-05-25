Desde hace más de dos semanas, aproximadamente 38 mil habitantes del municipio de Galapa son impactados por cortes de luz de hasta ocho horas por parte de la empresa Air-e.

Han sido días en los que la comunidad, que venía recibiendo un servicio adecuado, ha padecido múltiples dificultades. Mientras que los comerciantes han tenido pérdidas económicas, a algunas personas con problemas de salud les han suspendido sus tratamientos. A eso se suma que las comunicaciones se han paralizado y los problemas de seguridad han ido en aumento con los bloqueos y protestas que han llevado a cabo en distintos sectores.

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En varias ocasiones, los habitantes del municipio se han tomado la vía Cordialidad para protestar por lo que denominan como un “atropello” e “injusticia”. Lo que en principio veían como presuntos daños en los circuitos, terminó siendo un racionamiento de energía por parte de la empresa prestadora del servicio.

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“Aquí hay adultos mayores, niños, seres humanos que merecemos vivir dignamente. Y hoy nos sentimos burlados, porque lo que decían que era un daño no es un daño, sino un racionamiento”, expresó Mauricio Misol, líder cívico de Galapa.

A través de un comunicado, la compañía Air-e —que comercializa el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y el Magdalena— aseguró que las altas temperaturas están provocando un aumento en la demanda de energía. Por lo tanto, han tenido que realizar desconexiones en sectores de Galapa frente a la sobrecarga del circuito.

“Para garantizar la estabilidad de todo el sistema, ha sido necesario reducir las cargas mediante la desconexión de algunos sectores en Galapa, garantizando el suministro de energía al 95 % de la población”, anunció Air-e.

Afectaciones a industrias

Galapa es también un municipio industrial. En esta zona se concentran centros de producción, almacenamiento y operaciones logísticas que dependen de la continuidad del servicio eléctrico. Actualmente, operan más de 1.000 empresas. De estas, el 29,3 % son grandes empresas, el 31,7 % corresponden a medianas empresas y el 39 % son pequeñas empresas. Por lo que en el sector más de 5 mil colaboradores se han visto afectados en las últimas semanas.

Jenny Alexandra Reyes, directora ejecutiva del Consejo Empresarial y de Organizaciones del Atlántico y Magdalena (CEO), informó a esta casa editorial que el sector industrial de la zona estuvo 14 horas sin fluido eléctrico durante el pasado fin de semana.

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La líder gremial dijo que la empresa Air-e les había informado que restablecerían el fluido este domingo 24 de mayo a las 8:00 a. m.; sin embargo, no cumplió con lo establecido.

Reyes explicó que una afectación del servicio eléctrico no solamente representa una simple interrupción temporal, sino que implica paradas de producción y máquinas y, por ende, imposibilidad de avanzar con la producción. Además, esto genera alteraciones en las líneas de manufactura y retrasos en despachos, es decir, afectaciones en toda la cadena logística e, incluso, riesgos en equipos y procesos sensibles.

También señaló que existe el riesgo de aumentar los costos operativos debido a la necesidad de usar sistemas de autogeneración y medidas de emergencia.

“Una hora de interrupción o restricción puede traducirse en pérdidas relevantes de productividad y en sobrecostos operacionales millonarios, dependiendo, por supuesto, del proceso productivo”, alertó.

Tras un análisis preliminar que adelantan desde CEO del Atlántico y Magdalena, se ha establecido que los costos energéticos se han incrementado, ante la contingencia, entre 2 o 4 veces frente al suministro regular. De esta manera, este indicador prende las alarmas, ya que desafía la confiabilidad energética y la inversión en el territorio.

“La confiabilidad energética es un factor crítico para la competitividad territorial y para la sostenibilidad del crecimiento industrial. No solamente estamos hablando de un esquema tarifario supremamente costoso, sino de que la falta de confiabilidad energética tampoco permite que exista eficiencia y que las empresas puedan ver nuestro territorio como un potencial importante de inversión”, argumentó.

Sobrecarga de equipos

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett, relató a EL HERALDO que han realizado mesas de trabajo con Air-e, donde la compañía les explicó que el circuito Cordialidad 9 está sobrecargado por las altas temperaturas y el aumento en la demanda de energía, situación que ha derivado en racionamientos periódicos en varios sectores.

“Entiendo que, cuando el sistema se calienta, suspenden el servicio en diferentes barrios o sectores del municipio y luego lo reconectan, porque aseguran que, de no hacerlo, podría explotar toda la red y colapsar el sistema. Eso dejaría sin luz a Galapa y a parte del sector de la Cordialidad”, contó el mandatario municipal.

En dichos encuentros con representantes de la empresa, les han propuesto soluciones como la construcción de una subestación para apoyar al circuito Cordialidad 9, el cual alimenta barrios aledaños a la vía Cordialidad en Barranquilla, mientras que en Galapa cubre a zonas como Mundo Feliz, Villa Olímpica, Villa Cordialidad, la zona industrial y la mitad del municipio.

Ante este panorama, el alcalde Bonett pidió la intervención del Ministerio de Minas y Energía y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para dar con la solución definitiva de esta problemática.

“Hoy no sabemos si la empresa tiene el músculo financiero para arreglar el daño. Esto es un tema de inversión en infraestructura y de mantenimiento de redes. Las mismas problemáticas que teníamos hace algún tiempo han vuelto porque hoy el municipio tiene más habitantes, más empresas y mayor demanda. Nosotros lo que les pedimos es celeridad en la solución del problema, porque esto también representa un problema de orden público para la administración”, sentenció el alcalde.

¿Posibilidad de expandirse?

En conversación con Amylkar Costa Medina, exministro de Minas y Energía, aseguró que, en realidad, la región Caribe enfrenta un racionamiento de energía desde 2023 debido al agotamiento de las redes de transmisión y distribución, situación advertida por XM y Transelca.

“La región Caribe, desde el año 2023, está en racionamiento de energía. Y esto fue corroborado en una auditoría forense que ordenó el actual ministro (Edwin Palma), cuando era gerente interventor de Air-e. En ese informe se comprobó algo que ya habíamos denunciado: en la región Caribe se estaba disfrazando el racionamiento con mantenimientos programados”, afirmó.

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Alertó que esta temporada de altas temperaturas ha generado en la región un incremento muy superior al promedio nacional en el consumo de energía, y que, debido al agotamiento no solamente de las líneas de transmisión, sino también de las líneas de conexión y distribución, la situación se ha agravado y empeorará cuando llegue el fenómeno de El Niño.

En ese orden de ideas, proyectó que este racionamiento sea mucho mayor en el norte del país.

“El país no está preparado para enfrentar ese fenómeno. Tenemos déficit de oferta de energía en firme y la región Caribe es la más vulnerable frente a El Niño. De manera que es de esperarse que, con la llegada de este fenómeno, el racionamiento de energía sea mucho mayor en la región Caribe, porque ya tenemos racionamiento”, sentenció.

Invertir para solucionar

A su turno, Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, anotó que la contingencia en Galapa evidencia una infraestructura eléctrica frágil que denota “la urgencia de avanzar en soluciones estructurales para garantizar un servicio confiable y de calidad”.

Señaló que esta solución requiere de una hoja de ruta de inversiones para poder contar con un sistema moderno, robusto y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras del territorio.

“La energía debe convertirse en un habilitador del desarrollo y no en una barrera para la competitividad y el bienestar de la ciudadanía”, concluyó.

Confirman incremento del consumo de energía en el Caribe por más del 7%

La empresa Air-e, a través de un comunicado, informó que las altas temperaturas de las últimas semanas ha incrementado “considerablemente” el uso de equipos de climatización y refrigeración en hogares, comercios e industrias.

De acuerdo con la compañía, entre enero y abril de 2025, el consumo acumulado de energía en Atlántico, La Guajira y los municipios del Magdalena donde opera la compañía fue de 3.415 GWh, mientras que en el mismo periodo de 2026 alcanzó los 3.661 GWh.

Esto representa un incremento de 246 GWh, equivalente a un crecimiento del 7,2 %. Asimismo, para mayo de 2026 proyectan una demanda de 1.022 GWh, frente a los 933 GWh registrados en mayo de 2025, lo que representaría un aumento adicional cercano al 10%.