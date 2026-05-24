La Gobernación del Atlántico informó que se ejecutan obras en la carretera que comunica a Juan de Acosta con Baranoa, luego de que un proceso de erosión y filtraciones de agua comprometiera la estabilidad de uno de los tramos más sensibles del corredor, en el sector de Chorrera.

Las intervenciones se concentran en recuperar la estructura de la vía y evitar que las lluvias continúen deteriorando el terreno, una situación que en los últimos años había generado preocupación entre conductores y habitantes de la zona por el riesgo de pérdida de banca y afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con la administración departamental, la emergencia obligó a desarrollar una solución de ingeniería de gran escala debido al deterioro progresivo del talud, que terminó afectando la estabilidad de la carretera.

El gobernador Eduardo Verano, explicó que fue necesario reconstruir gran parte de la plataforma vial mediante una estructura reforzada que permitiera sostener el terreno y controlar el paso del agua en el sector.

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“Hubo que reconstruir toda la plataforma de la vía. La única manera de hacerlo era mediante un muro reforzado de concreto, que no solo sostiene la parte superior de la vía, sino que incorpora un sistema de conducción de aguas para preservar el sitio y evitar nuevas erosiones. Sin duda, es uno de los trabajos más importantes desde el punto de vista de la ingeniería que estamos ejecutando en el departamento”, reveló.

Cortesía Con ingeniería de punta, Gobierno de Eduardo Verano recupera vía Juan de Acosta - Baranoa.

Por su parte, el secretario de Infraestructura del departamento, Azael Charris, señaló que la intervención contempla la construcción de un muro de concreto reforzado de aproximadamente 40 metros de longitud, soportado sobre pilotes de gran profundidad para garantizar mayor estabilidad.

“Se trata de una intervención de protección y estabilización con un muro en concreto reforzado de cerca de 40 metros, cimentado sobre pilotes de 10 metros de profundidad y 55 centímetros de diámetro. Son alrededor de 32 pilotes que soportan la estructura. A esto se suman disipadores de energía para el control del agua y sistemas de protección con geobags que estabilizan el talud y evitan nuevos procesos de socavación”, detalló.

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La recuperación de este tramo permitirá restablecer completamente el tránsito por los dos carriles de la vía, mejorando la seguridad para quienes se movilizan entre municipios del occidente del Atlántico y facilitando el transporte de productos agrícolas y comerciales.

El alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins, destacó que la obra representa una solución clave para la movilidad y para la dinámica económica de la región, teniendo en cuenta que esta carretera es utilizada diariamente por transportadores, comerciantes y habitantes de varios municipios cercanos.

La Gobernación indicó que esta intervención hace parte de las acciones implementadas tras las afectaciones registradas en 2022 por las fuertes lluvias, cuando varios puntos de este corredor presentaron fallas debido a la inestabilidad del terreno. El proyecto también se integra al Plan Vial Departamental, con el que la administración busca avanzar en nuevas obras y mantenimiento de carreteras en distintos municipios del Atlántico.