Ante el reciente anuncio del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre investigaciones a sistemas de fotodetección en diferentes regiones del país, el Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito hizo un llamado para evitar interpretaciones erróneas.

El comité informó que en los últimos días se ha generado confusión entre ciudadanos que consideran que todas las fotomultas quedaron anuladas o que ya no deben responder por comparendos de tránsito, incluso aquellos impuestos recientemente.

De esta forma, el órgano aclaró que las medidas anunciadas no implican que las órdenes de comparendo emitidas recientemente pierdan validez, ni que los ciudadanos estén exentos de pagarlas o ejercer los mecanismos legales de impugnación establecidos en la ley.

Sumado a esto, señalaron que el comunicado de las entidades nacionales tampoco puede interpretarse como una invitación al no pago de multas de tránsito o al desconocimiento de las normas de movilidad vigentes en el país.

“Entendemos la preocupación de millones de ciudadanos frente a las declaraciones del Gobierno Nacional. Sin embargo, hoy las fotomultas continúan vigentes y cualquier revisión deberá estudiarse caso por caso mientras avanzan las investigaciones”, señaló Joan José Botello, presidente del Comité de Autoridades de Tránsito.

Las autoridades de tránsito también hicieron un llamado al respeto por los funcionarios y servidores públicos que diariamente cumplen labores relacionadas con el tránsito y el transporte, recordando que las decisiones administrativas sobre comparendos y sanciones corresponden exclusivamente a las autoridades de tránsito competentes, conforme a la Constitución Política, la Ley 769 de 2002 y demás normas concordantes.

Detalles de la investigación

Barranquilla figura como la cuarta ciudad con mayor cifra de comparendos detectados, más de 131 mil, dentro de una investigación que adelanta la Superintendencia y el Ministerio de Transporte contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección.

De acuerdo con las entidades del Gobierno nacional, las actuaciones adelantadas evidenciaron presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

La fotomulta es la detección electrónica de presuntas infracciones a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios técnicos y/o tecnológicos.

Las irregularidades tienen que ver “especialmente (con) requisitos técnicos obligatorios relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requerimiento indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas”, indicó la cartera de Transporte en un comunicado.