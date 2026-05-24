La pesca artesanal de Puerto Colombia comenzó oficialmente una nueva etapa. Lo que durante décadas funcionó de manera dispersa e informal alrededor de la playa, ahora se transforma en un modelo organizado de producción, comercialización y turismo con la entrada en operación de Playa Pescador, el nuevo complejo entregado por la Gobernación del Atlántico a las asociaciones pesqueras del municipio.

La obra, que supera los $5.000 millones de inversión, beneficiará directamente a 23 asociaciones y cerca de 600 pescadores y sus familias, quienes ahora contarán con espacios adecuados para la manipulación, conservación y venta de productos del mar con condiciones sanitarias, técnicas y logísticas más competitivas.

Más que una infraestructura, el proyecto representa una reorganización completa de la actividad económica ligada al mar en Puerto Colombia. El nuevo equipamiento incorpora zonas de alistamiento, áreas de procesamiento, cuartos fríos, puntos de venta, sistemas de drenaje y espacios de almacenamiento diseñados para fortalecer toda la cadena productiva pesquera.

La entrega incluyó equipos de procesamiento y conservación, herramientas especializadas para la faena, elementos de protección personal, tecnología para pesaje y facturación, así como una embarcación de 27 pies completamente equipada con motor, sistemas de navegación y dotación reglamentaria para operaciones en el mar.

Entre los elementos entregados por la Gobernación del Atlántico se destacan básculas industriales, sierra de corte, cuchillos profesionales, equipos de cadena de frío, chalecos salvavidas, anzuelos, rollos de nylon, plomos, computador portátil, impresora térmica y una tonelada de pescado destinada al fortalecimiento inicial de la operación comercial que será suministrada por la Alcaldía municipal.

El complejo de Playa Pescador ocupa cerca de 4.000 metros cuadrados y busca consolidarse no solo como un centro de operación pesquera, sino también como un nuevo atractivo turístico y gastronómico del departamento.

Durante la entrega oficial, el gobernador Eduardo Verano destacó que el proyecto responde a una visión de desarrollo que conecta infraestructura, economía popular y turismo.

“Aquí no solo estamos entregando una infraestructura. Estamos dotando a los pescadores de todas las herramientas que necesitan para trabajar mejor: cuartos fríos, equipos, motores y elementos para la faena. Es una inversión superior a los 5.000 millones de pesos para convertir este espacio en un punto de venta, de turismo y de gastronomía para Puerto Colombia. Esto se traduce en una mejor economía para ellos y en una actividad organizada que les permite crecer y proyectarse”, afirmó el mandatario.

Para el Gobierno de Eduardo Verano, uno de los principales impactos del proyecto está en la transición de una actividad históricamente informal hacia un modelo empresarial y competitivo.

El gerente de Plazas y Parques de la administración departamental, Jorge Ávila, explicó que Playa Pescador fue diseñada junto a las asociaciones para responder a las necesidades reales del oficio en un ejercicio que habla muy bien del proceso participativo que tiene el sello el gobernador Verano.

“Hoy le estamos cumpliendo a los pescadores artesanales de Puerto Colombia, que pasan de una actividad informal a convertirse en empresarios de la comercialización de pesca fresca. Playa Pescador, que fue cocreada con ellos, es un equipamiento de más de 4.000 metros cuadrados con zonas de alistamiento, punto de venta y toda la dotación necesaria para operar de manera higiénica y segura”, señaló.

Desde el componente económico, la secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero, destacó que el proyecto permite conectar la pesca artesanal con nuevos mercados y fortalecer el abastecimiento gastronómico del departamento.

“No solo estamos entregando una obra, estamos dignificando esta actividad económica. Los pescadores ahora cuentan con la infraestructura y la dotación necesaria para ofrecer un producto de calidad. Se consolidan como proveedores de toda la cadena gastronómica, no solo en Puerto Colombia, sino en el departamento del Atlántico”, indicó.

El impacto de la obra también comienza a sentirse entre quienes históricamente han vivido del mar. Para los pescadores, el nuevo espacio representa estabilidad, reconocimiento y mejores oportunidades de ingresos.

Modesto de la Hoz, presidente de la Asociación de Entidades pesqueras de Puerto Colombia, aseguró que la entrega marca un antes y un después para el sector en Puerto Colombia. “Antes nuestra actividad era completamente artesanal. Vendíamos el pescado en la playa o desde nuestras casas. Hoy, gracias a este proceso con la Gobernación, contamos con un espacio donde podemos comercializar nuestro producto de manera organizada y empresarial. Es un motivo de orgullo y agradecimiento”, destacó.

La obra se integra además a la estrategia de posicionamiento turístico de Puerto Colombia, donde la pesca, la gastronomía y el mar comienzan a consolidarse como parte de una misma narrativa de desarrollo para el Atlántico.