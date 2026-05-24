Frente a la temporada de huracanes de 2026 en el océano Atlántico y la llegada simultánea del fenómeno de El Niño, la Alcaldía de Barranquilla adelanta un plan de prevención por las condiciones climáticas que podrían incrementar los riesgos asociados a incendios forestales, infraestructura de los servicios públicos y afectaciones en viviendas.

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el Ideam, la Dimar (Dirección General Marítima) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, existe una probabilidad de entre el 62 % y el 82 % de que se consolide el fenómeno de El Niño a partir del mes de junio, aumentando progresivamente hasta alcanzar cerca del 96 % hacia finales de año. Asimismo, se prevé que este evento climático alcance una intensidad entre fuerte y muy fuerte.

La temporada de huracanes en el océano Atlántico se desarrolla habitualmente entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año. Aunque la ciudad no suele verse impactada directamente por ciclones tropicales, históricamente sí experimenta efectos indirectos asociados a fuertes lluvias, tormentas eléctricas, incremento de vientos y posibles afectaciones en sectores vulnerables.

Lea también: Draga propia y desmonte del antiguo Pumarejo, dos asignaturas pendientes del gobierno Petro

Sin embargo, la coincidencia de esta temporada con la influencia del fenómeno de El Niño podría modificar el comportamiento climático habitual, generando una reducción de las lluvias, aumento de las temperaturas, períodos prolongados de sequía y la presencia de vientos secos que incrementan el riesgo de incendios forestales.

La Alcaldía reitera, una vez más, la importancia de la prevención y a que los ciudadanos adopten medidas que permitan reducir riesgos, hacer equipo con las autoridades para poder enfrentar el cambio climático, con acciones que contribuyan al bienestar en general.

La Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Barranquilla informó que mantendrá un monitoreo permanente sobre la evolución de las condiciones climáticas durante la temporada de huracanes y el desarrollo del fenómeno de El Niño, con el fin de prevenir emergencias y reducir riesgos en distintos sectores de la ciudad.

Lea también: Obras en la vía entre Juan de Acosta y Baranoa buscan frenar riesgos por erosión y lluvias

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas en sus viviendas y comunidades, especialmente ante la posibilidad de fuertes vientos, altas temperaturas y eventos asociados a las lluvias.

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades se encuentra asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse por acción del viento, así como revisar las instalaciones eléctricas para evitar sobrecargas o cortocircuitos.

Además, se pidió evitar la realización de quemas de basura, lotes o vegetación, así como fogatas o actividades que generen chispas en zonas secas, debido al incremento del riesgo de incendios durante esta temporada.

La Oficina de Gestión del Riesgo también recomendó podar árboles cercanos a viviendas o redes eléctricas que puedan representar peligro en caso de vendavales, y reportar oportunamente a las autoridades árboles inclinados, redes eléctricas en mal estado o acumulación de residuos que puedan generar emergencias.