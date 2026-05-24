En Barranquilla, una plaza futbolera por excelencia, el duelo de semifinal entre Junior y Santa Fe, en el mítico Romelio Martínez, pasó a un segundo plano durante este sábado. El cierre de campaña de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo concentró la atención de miles de barranquilleros que colmaron la explanada del Pabellón de Cristal del Malecón del Río.

Aunque las puertas se abrieron a partir de las 4:00 p. m., desde el mediodía se registraron largas filas de simpatizantes deseosos de participar en este “encuentro democrático”, previo a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Las proyecciones se quedaron cortas. Si bien se esperaba la asistencia de 40 mil personas, en el espacio acondicionado para el público se registró el ingreso de alrededor de 50 mil “miembros de la manada”, de acuerdo con cálculos de los organizadores.

Con banderas de Barranquilla y Colombia, los asistentes llenaron de color este espacio.

Sin embargo, las autoridades locales reportaron la presencia de cerca de 60 mil ciudadanos en el sector durante la tarde de este sábado, una cifra que incluiría a quienes no lograron ingresar y siguieron los actos desde otros puntos del Gran Malecón.

Sobre las 6:30 p. m., el candidato presidencial subió a la tarima y desde su ya acostumbrado atril blindado dio un discurso cargado de esperanza popular y señalamientos a las castas políticas tradicionales, así como duros cuestionamientos al Gobierno de turno.

Su primer dardo fue contra los politiqueros, en una clara referencia a los cierres de campañas que otros aspirantes han venido realizando a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Aquí no hay buses ni politiqueros. Aquí no están Pulgar, Name ni Torres. Aquí está el pueblo, lleno de fervor. Y a esos a quienes yo he combatido políticamente sepan y entiendan que he venido a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos. Les voy a hacer pagar por el daño que le han hecho al pueblo colombiano”, dijo en medio de muestras de respaldo de los asistentes.

Al mismo tiempo, aseguró que realizar este cierre de campaña en Barranquilla es un “sueño”, al tiempo que un compromiso con millones de colombianos que “luchan, sufren y a diario salen a trabajar”.

“Toda esta patria milagro está reunida en Barranquilla, al lado del gran río Magdalena. Esta ciudad que nos abrió las puertas al mundo y que nos enseñó a creer que sí podemos. Claro que podemos; somos más que suficientes para transformar el país”, recalcó ‘el Tigre’.

El candidato presidencial junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Fue enfático al decir que ha adquirido un compromiso con el pueblo colombiano, el cual ha venido honrando con recorridos por todos los rincones del país, aun cuando en más de una oportunidad le han pedido que suspenda sus correrías por materia de seguridad.

“Yo no me estoy protegiendo con esto porque sea un cobarde, como dicen algunos de mis contrincantes. Me estoy protegiendo porque tengo una responsabilidad con mi esposa, mis cuatro hijos y con el pueblo colombiano, al que he venido a liberar de los de siempre”, dijo.

A renglón seguido, De la Espriella agregó que “esta batalla que estoy dando es por los nunca, los que nunca han dejado de creer a pesar de la adversidad. Aun cuando les hayan mentido siempre, no han dejado de creer; aunque los hayan lastimado como siempre, aunque les hayan incumplido como siempre”.

“Seremos una patria milagro”

Sobre la idea de una “patria milagro”, el líder del movimiento Defensores de la Patria explicó que la ha venido afinando durante los últimos diez meses, durante los recorridos que ha adelantado por el país, conociendo a detalle las realidades de toda la sociedad.

“Tengo la convicción de que somos una patria milagro, un país con gente amable, trabajadora y pujante; con una naturaleza fuerte y generosa con su pueblo. Un país trabajador, que nunca ha pedido nada regalado y que nunca se ha dejado arrodillar. Que, como buenos tigres nunca se ha dejado domesticar”, indicó.

Dijo que su principal propósito es blindar a Colombia para que sea un territorio “seguro, grande, próspero y sobre todo libre”. En ese punto hizo una referencia a la crisis de seguridad que azota al país, tanto a nivel urbano como rural.

“No quiero ver más casas con rejas como si fueran cárceles por miedo a la inseguridad. No quiero ver peluquerías, tiendas, panaderías y carnicerías cerrando sus puertas porque los extorsionistas se llevaron las ganancias a punta de vacuna. No quiero ver señoras corriendo del paradero de buses porque temen que les arrebaten el celular o las abusen”, subrayó.

Rejo a los corruptos

Otro de los temas que abordó en su discurso fue la corrupción, haciendo énfasis en que “vamos a ser libres de negligencia y de herederos que buscan perpetuar una tiranía que ya bastante daño ha causado”.

Y para tal fin, según Abelardo, es necesario liberarse de los traidores de la patria: “No lo vamos a lograr con los mismos de siempre. No lo vamos a lograr con los que manipulan encuestas. No lo vamos a lograr con los que siempre extorsionan a los presidentes para aprobar proyectos de ley en el Congreso de la República porque los ayudaron a elegirse. No lo vamos a lograr con los que siempre exigen ministerios para pagar favores políticos”.

Por eso recalcó: “He venido a liberar al pueblo de los miserables de siempre. Por eso insisto: yo, con José Manuel Restrepo, no vine a hacer la política de siempre. Lo nuestro es un cambio estructural, un cambio de orden en todos los sentidos”.

Dardos a Petro y Cepeda

Sobre el gobierno de Petro, a quien ha categorizado como el principal enemigo de la nación, no fue cauto al decir que la “dichosa potencia mundial de la vida se convirtió en la potencia de la muerte, del dolor, de la tristeza y de la incertidumbre”.

A eso sumó que “no hay peor traición en la vida que defraudar al pueblo que creyó en ustedes. No hay peor deshonra para un hombre que dejar morir a la patria que lo vio nacer. Ahora se esconden detrás de los escritorios de la burocracia pública y creen que se pueden atornillar para siempre en el poder, condenándonos a un modelo fracasado en todos los tiempos y lugares. Por eso, Gustavo Petro e Iván Cepeda no tienen perdón por lo que hicieron con Colombia”.

Las figuras del tigre se multiplicaron por el Gran Malecón.

Fue ese el momento de hacer un llamado de alerta frente a la gran batalla que se avecina el próximo 31 de mayo: “Tenemos solo esta oportunidad; no habrá otra para derrotarlos. Es ahora cuando toda Colombia debe reaccionar. Es ahora cuando Colombia debe dar un giro decisivo hacia el desarrollo, la institucionalidad y el buen gobierno”.

Destacó que su proyecto político se encuentra basado en el respeto de la Constitución y de las leyes, siendo la piedra angular para el fortalecimiento de la democracia.

“No nos dejaremos esclavizar por la dictadura, porque aquí hay un pueblo valiente que no se arrodilla. Eso no va a pasar, porque con la ayuda de Dios y el apoyo de todos ustedes vamos a ganar estas elecciones en primera vuelta. Los vamos a derrotar en las urnas, y entonces las fuerzas de la institucionalidad constitucional nos defenderán de todos aquellos que se creen señores de la guerra”, anotó.

Y por último, aseguró que “Colombia tendrá la prosperidad, la libertad y el orden que todos queremos y merecemos. Eso no tiene nada que ver con ideologías; se trata de principios y valores fundacionales. Y ya que ustedes saben que el régimen va de salida, porque vamos a ganar junto al pueblo y con la ayuda de Dios, con quienes cuento es con ustedes, no con los políticos de siempre”.

“El Caribe hará historia con un presidente después de 140 años”

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, fue recibido en medio de vítores en el Gran Malecón y en su intervención resaltó que el país está a las puertas de un “cambio histórico” que es impulsado por el pueblo colombiano.

“Esta es y será siempre la campaña del pueblo. Esta no es una campaña de la clase política tradicional. Esta es una campaña de los más vulnerables del país”, expresó.

El exministro también sostuvo que esta fórmula presidencial combina experiencia empresarial, académica, administrativa y conocimiento del país, lo que permitirá construir un nuevo rumbo para Colombia.

“Aquí hay dos personas que conocen el país y sabrán trabajar por Colombia. Pero, sobre todo, esta es la única fórmula que tiene un vínculo real con las regiones”, manifestó.

Con banderas y otros elementos alusivos a ‘el Tigre’, los barranquilleros se volcaron al Gran Malecón.

A renglón seguido, recalcó que “Atlántico va a hacer historia y la región Caribe va a hacer historia porque, después de 140 años, tendremos un presidente de la región Caribe”.

Restrepo aseguró que la propuesta de gobierno de De la Espriella está enfocada en construir una “Colombia milagro”, basada en la esperanza y no en la confrontación política.

“Este país lo tiene todo para llegar más lejos. La propuesta que representamos es la propuesta del futuro de Colombia”, recalcó el exministro.

Ciudadanos, confiados en un triunfo en la primera vuelta

Con la ‘Tricolor’ puesta y ondeando banderas del movimiento Defensores de la Patria, los simpatizantes del candidato presidencial esperaron pacientes por horas al discurso de De la Espriella, haciendo énfasis en que esta muestra de respaldo es “la verdadera encuesta”.

Javier Agámez viajó desde la ciudad de Santa Marta con la firme convicción de que se trata del “momento más crucial de la historia de Colombia”.

“Nos estamos jugando todo. Y cuando la patria está en sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que salir a poner el pecho, y aquí estamos firmes por la patria”, dijo el ciudadano mientras aguardaba por ingresar al sitio.

Por eso, no titubeó al decir que la política de seguridad que propone De la Espriella permitirá un mejor país: “A eso se suma la apuesta por reactivar el sector económico y la salud que nos ha afectado a todos, de forma directa o indirecta”.

A su turno, Miriam Álvarez llegó hasta el Gran Malecón desde su natal Soledad en compañía de su familia y varias amistades para ser testigos de este “hecho histórico”.

“Abelardo tiene las mejores propuestas. Estoy ansiosa por ponerle la ‘rayita’ al Tigre”, mencionó con entusiasmo.

Uno de los que más llamó la atención en medio de este espacio fue José Forero, quien personificó al mítico felino en medio de las filas de simpatizantes.

“Es impresionante ver cómo miles de personas llegaron desde el mediodía, soportando el sol inclemente y las altas temperaturas, para demostrarle su respaldo al presidente. Eso demuestra que hay esperanza y ganas de recuperar el rumbo del país”, resaltó.

Asimismo, aseguró que la visión de país de Abelardo De la Espriella representa una oportunidad para “retomar el rumbo de Colombia”, apostándole a un país “con oportunidades para todos, donde haya salud, educación y donde ser honesto valga la pena”.