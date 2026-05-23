Sobre la tarde de este sábado en el municipio de Galapa se han presentado bloqueos a la vía de la Cordialidad, a la altura de la urbanización Mundo Feliz debido a los constantes cortes de energía.

Los manifestantes no permiten el paso de ningún tipo de vehículos en ambas calzadas debido a la falta de fluido eléctrico en varios sectores del municipio, situación que se ha reiterado en las últimas semanas que han durado hasta 8 horas, según ha denunciado la ciudadanía.

Estas constantes intermitencias han terminado por afectar establecimientos de comercio, instituciones educativas y hogares en general, pues los cortes se presentan en un momento con aumentos en las temperaturas.

De acuerdo con la empresa Air-e Intervenida, estas desconexiones corresponden a una sobrecarga en los equipos y circuitos eléctricos.

“Ante esta situación, y para garantizar la estabilidad de todo el sistema, ha sido necesario reducir las cargas mediante la desconexión de algunos sectores en Galapa, garantizando el suministro de energía al 95 % de la población”, anunció Air-e a través de un comunicado.

Notificaron que, de forma paralela, trabajan en alternativas técnicas para normalizar la situación. Sin embargo, invitaron a los usuarios a tener un uso racional del servicio de energía.

“Es urgente implementar medidas de ahorro como apagar luces y electrodomésticos que no estén en uso, regular el aire acondicionado entre 23 y 24 grados, desconectar equipos en modo de espera y utilizar bombillos LED de bajo consumo”, sugirieron a través de la comunicación.