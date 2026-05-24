El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió un fallo favorable para la empresa Triple A, en el marco de la disputa por el control de la infraestructura de acueducto en un sector de Soledad.

De acuerdo con la información que se dio a conocer este domingo, en el marco del proceso arbitral se estableció que la compañía prestaba los servicios de acueducto y alcantarillado desde antes de la suscripción del contrato de concesión del año 2001. Por tal motivo, la denominada ‘Zona Triple A’ no hace parte de los bienes entregados en concesión por el municipio.

Es de anotar que dicha zona se encuentra conformada por barrios como Los Cedros, Villa Las Moras, Villa Estadio, Nuevo Horizonte, Los Robles, Villa Katanga, Las Colonias, Las Trinitarias, Las Gaviotas ll y El Éxito, entre otros.

De esta manera, los activos y el mercado asociado no se encuentran sujetos al proceso de reversión contemplado al finalizar el contrato de concesión.

Asimismo, el fallo declaró que las zonas ubicadas por fuera del perímetro sanitario definido contractualmente tampoco hacen parte del área entregada en concesión por el municipio de Soledad, razón por la cual son áreas ajenas al contrato y tampoco deben ser objeto de reversión.

Según las cifras que dio a conocer la compañía Triple A, las zonas reconocidas en esta decisión representan cerca de 97 mil usuarios del servicio de acueducto, equivalentes aproximadamente a 400 mil habitantes del municipio de Soledad, es decir, alrededor del 54 % de su población.

“Esta importante decisión ratifica el compromiso histórico de Triple A con las comunidades soledeñas y reconoce el alcance de una prestación de servicios que ha acompañado el crecimiento urbano, social y económico del municipio más allá de las obligaciones originalmente contempladas en el contrato de concesión”, agregó la compañía.

Además, recalcó que “continuará trabajando para garantizar servicios públicos con calidad, continuidad y visión de futuro, reafirmando su papel como aliado estratégico del desarrollo de Soledad y del departamento del Atlántico”.

Los antecedentes

A principios del siglo XXI, antes de la firma del contrato de concesión, el sistema de acueducto estaba conformado por tres zonas: el Casco Viejo, atendido por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Soledad; el sector occidental, atendido por el Acueducto Metropolitano de Soledad S.A. E.S.P.; y una amplia zona geográfica que no contaba con infraestructura de acueducto y alcantarillado ni usuarios asociados.

En ese sentido, desde Triple A se ha defendido que las zonas incluidas en el contrato de concesión corresponden al Casco Viejo y al Acueducto Metropolitano, sectores donde se debe revertir la infraestructura recibida.

El exalcalde de Soledad, Alfredo Arraut, quien firmó en el año 2001 la concesión de agua con Triple A a término de 20 años, expresó a EL HERALDO que los barrios dentro de la ‘Zona Triple A’ no se pueden quedar por fuera de la concesión del municipio.

“Tengo que recordar que la financiación de la infraestructura de alcantarillado de los barrios del nororiente y noroccidente de Soledad fue hecha por el Instituto de Crédito Territorial, el Inurbe y una constructora privada, quienes también instalaron esta misma”, sostuvo en su momento.

También aclaró que “la conexión de estos sectores con el sistema de agua de Barranquilla se dio incluso mucho antes de la creación de Triple A y fue por una acción de hecho por los líderes comunales del municipio”.

Prórroga vigente

A finales de marzo, el Concejo Municipal de Soledad aprobó una nueva prórroga del contrato de concesión con la empresa Triple A, permitiéndole continuar con la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio por un periodo adicional de seis meses.

En ese sentido, desde la administración municipal se indicó que la prórroga responde a la necesidad de evitar vacíos operativos mientras el municipio define el futuro del modelo de prestación de estos servicios.

En ese momento, el concejal Bryan Orozco recordó que se han suscrito 12 prórrogas al contrato vigente con Triple A, “que han dejado en evidencia las dificultades que ha enfrentado la administración municipal para estructurar y adjudicar un nuevo modelo de concesión”.

Es de anotar que, en noviembre de 2025, el Concejo dio aval a la administración municipal de Soledad para que adelante una nueva licitación para escoger a un operador de los servicios de acueducto y alcantarillado.